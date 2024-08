Redação GPS Claro lança oferta especial com smartphones 5G para o Dia dos Pais

Para conectar as pessoas a quem elas mais amam, a Claro traz uma seleção de ofertas para criar o Dia dos Pais “Multi”. A campanha tem como pretensão conectar toda a família, dentro e fora de casa. Para isso, a Claro preparou uma oferta de “Compre e Leve” com smartphones para navegar no 5G mais rápido, com menor latência e melhor experiência em games do Brasil, segundo o Speedtest.

Para participar da promoção basta adquirir um dos smartphones elegíveis, aliado a um plano Multi da Claro, que inclui banda larga e plano móvel. Na compra de smartphones da família Samsung Galaxy S23, S23FE ou S24, o cliente leva o Galaxy A15 por apenas R$599. E, para os clientes da Motorola, é possível adquirir o Edge 50 Pro, Edge 50 Fusion, Família Razr 40 e Razr 50 Ultra e levar o Moto G34 128GB por R$599. A operadora ainda facilita o pagamento com parcelamento em até 21 vezes, além de descontos adicionais de até R$ 1.000 utilizando o programa Claro Troca, para quem optar por utilizar o seu smartphone usado como forma de pagamento.

O Multi da Claro também traz novidades: o plano de banda larga de 350M combinado com Pós-pago de 50GB sai por R$149,90 por mês, e o cliente ainda leva assinatura da Globoplay e usa o celular em 19 países das Américas, além de garantir 20GB de bônus em dados móveis na contratação durante a oferta de Dia dos Pais.

Os clientes Claro Multi que quiserem muito conteúdo ainda contam com uma oferta da Claro tv+, que traz assinatura da Globoplay, Netflix e Max inclusas e mais de 120 canais, incluindo os principais de esportes, jornalismo, filmes, séries, documentários e infantis, por R$99 a mais.

As ofertas já estão disponíveis para todos, sejam eles novos consumidores ou mesmo para quem já é cliente da operadora. Para conferir as ofertas, basta ir as lojas da Claro ou site da operadora, por meio do link www.claro.com.br .

