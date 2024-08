Beatriz Lima Leal Cinco tendências para o verão 2025

A primavera-verão 2025 se aproxima, anunciando a temporada de férias, praia, piscina, dias quentes e ensolarados. O mundo da moda se prepara para as tendências que prometem influenciar o estilo dos próximos meses. A seguir, destacamos as principais tendências que irão definir a moda na primavera-verão 2025.

Os vestidos brancos surgiram como um dos elementos-chave desta estação, exibidos nas passarelas em uma variedade de tecidos e texturas, como organza, renda, laise, tule e seda. Marcas renomadas como Valentino, Stella McCartney, Michael Kors, Giambattista Valli, Chloé, Prada e Chopova Lowena abraçaram essa tendência, apostando na sofisticação e leveza dos brancos para o verão.

Valentino primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Stella McCartney primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Michael Kors Collection primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Giambattista Valli primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Chloé primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Prada primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Chopova Lowena primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Ermanno Scervino primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Brandon Maxwell primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Balenciaga primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Alberta Ferretti primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Acne Studios primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway)

O movimento foi uma constante nos desfiles, manifestado através de franjas e plumas que adornaram saias e vestidos. Essa tendência vibrante e cheia de vida foi destacada por grifes como Rabanne, Prada, The Attico, Gucci e Givenchy, trazendo dinamismo e elegância às passarelas.

Rabanne primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Prada primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) The Attico primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Gucci primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Givenchy primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Jil Sander primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Giorgio Armani primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Christian Dior primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Alexander McQueen primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway)

As flores , símbolo atemporal do verão, estiveram presentes de várias maneiras – desde estampas delicadas até bordados e esculturas tridimensionais. Marcas como Roberto Cavalli, Zimmermann, Alexander McQueen e Balmain investiram no floral para conferir um toque romântico e exuberante às suas coleções.

Roberto Cavalli primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Zimmermann primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Alexander McQueen primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Balmain primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Undercover primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Sportmax primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Richard Quinn primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Noir Kei Ninomiya primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Loewe primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) David Koma primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Christian Cowan primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Burberry primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway)

A camiseta polo fez um retorno marcante ao cenário da moda, impulsionada pela Miu Miu, que liderou essa tendência com peças icônicas. Outras grifes, como MSGM, Etro, Gucci, Victoria Beckham, DSquared2, Dries Van Noten, Chanel e Anna Sui, também apostaram na versatilidade da polo, consolidando-a como uma peça indispensável para a estação.

Miu Miu primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) MSGM primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Etro primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Gucci primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Victoria Beckham primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) DSquared2 primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Dries Van Noten primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Chanel primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Anna Sui primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway)

A transparência continua a ser uma tendência em ascensão, e nesta temporada, são as saias transparentes que ganham destaque. Nos desfiles de Louis Vuitton, Dolce&Gabbana, Missoni e Carolina Herrera, as saias com transparências foram apresentadas em materiais como tule, renda, organza e paetês, oferecendo um visual ousado e sofisticado para o verão.

Louis Vuitton primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Dolce&Gabbana primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Missoni primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Carolina Herrera primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) No.21 primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Givenchy primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Erdem primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Collina Strada primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Ann Demeulemeester primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Altuzarra primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway)

