Com estreia marcada para 15 de agosto, o espetáculo inédito Euforia chegará ao CCBB Brasília . O show de dança contemporânea africana é dirigido por Idio Chichava, que reúne elenco e equipe técnica do DF em uma celebração das conexões entre Brasil e Moçambique.

A montagem resgata a infância e as raízes culturais do elenco e direção, explorando a multiplicidade dos corpos e histórias, além da capacidade da dança de transformar e regenerar.

A obra inédita que começou a ser ensaiada em junho de 2024 no Centro de Dança de Brasília faz parte do projeto Ritmo e Regeneração, iniciativa idealizada pelo brasiliense Cris Cantarino e realizada com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal – FAC/DF.

“A proposta do espetáculo é alcançar diferentes estados de energia através de uma fusão de ritmos e movimentos. A coreografia aprofunda as conexões humanas e culturais, promovendo um intercâmbio que destaca a diversidade de corpos em movimento na cena”, destaca Cris.

Em cartaz até 18 de agosto, as apresentações acontecem quinta e sexta-feira, às 20h, e sábado e domingo, às 18h.

Serviço

Euforia

Local: Teatro do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília

Temporada: dias 15, 16, 17 e 18 de agosto de 2024 (de quinta a dom)

Horários: quinta e sexta-feira, às 20h, sábado e domingo, às 18h

Ingresso: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada para estudantes, professores, profissionais da saúde, pessoa com deficiência e acompanhante, quando indispensável para locomoção, adultos maiores de 60 anos e clientes BB), à venda em www.bb.com.br/cultura e na bilheteria do CCBB Brasília

Capacidade do teatro: 327 lugares

Classificação indicativa: Livre

