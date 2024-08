Yumi Kuwano Cantor Travis Scott é preso em Paris após briga com segurança

De acordo com a polícia local, o rapper norte-americano Travis Scott foi preso em Paris na madrugada desta sexta-feira (9) após se envolver em uma briga com seu guarda-costas.

A polícia foi acionada e foi até o hotel de luxo George V às 5 da manhã (0h no horário de Brasília ), onde o cantor está hospedado, por causa da briga. O agente estava intervindo para separar o rapper de seu guarda-costas e também foi recebido com violência, por isso ele foi preso, de acordo com um porta-voz da polícia. Não há informações se o músico continua detido, mas uma investigação sobre o caso foi aberta e será conduzida pela polícia judiciária local.

Assim como muitas celebridades, Scott foi a Paris para acompanhar os Jogos Olímpicos. Nesta quinta-feira (8) ele assistiu à semifinal do basquete masculino com Estados Unidos e Sérvia.

O cantor tem show da Circus Maximus Tour marcado para o dia 11 de setembro deste ano no Allianz Parque, em São Paulo e é uma das principais atrações do Rock in Rio, no dia 13 de setembro.

The post Cantor Travis Scott é preso em Paris após briga com segurança first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .