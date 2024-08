BRB alcança R$ 2 bilhões em ativos sob custódia via plataforma digital de investimentos

O BRB atingiu R$ 2 bilhões em Ativos sob Custódia em sua plataforma digital de investimentos. O marco representa um crescimento de 100% em relação ao início do ano. Esse volume foi atingido por meio da oferta de produtos e serviços com taxas exclusivas para os clientes BRB .

É o caso das letras de crédito agrícola (LCA) e imobiliário (LCI). O BRB se compromete com a oferta das melhores taxas para os clientes da Plataforma. Para o Dia dos Pais, por exemplo, as taxas disponibilizadas são, respectivamente, de 98% e 97%, equivalendo a até 122,5% do CDI. A promoção vai até 12/8.

Com todos esses diferenciais, os números com relação à movimentação financeira não podiam ser outros: só no 1º semestre deste ano, a plataforma movimentou R$ 510,2 milhões em produtos de emissão do BRB. Houve, ainda, crescimento de volume de custódia dos fundos abertos de R$ 2,3 bilhões para R$ 3,2 bilhões.

O presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, afirma que os números refletem a confiança dos investidores e o reconhecimento da disponibilização de portfólio diversificado e de uma experiência diferenciada em toda a jornada de atendimento. “Os serviços da plataforma posicionam o BRB como referência entre os melhores players do mercado também em relação à oferta de produtos de investimento”, garantiu.

Com mais de 122,5 mil contas abertas em três anos, desde o seu lançamento, a plataforma segue na expansão do seu alcance e no fortalecimento das relações com os clientes por meio da promoção da educação financeira e de um ecossistema financeiro mais inclusivo. No portfólio estão mais de 600 produtos, com opções para clientes institucionais e de varejo, além do home broker, que permite ao investidor operar diretamente no mercado de ações.

Novas funcionalidades também chegarão ao App BRB Investimentos, ainda neste semestre, com o objetivo de melhorar a jornada do cliente de cada um dos perfis de investimento. Destaque para o BRB Rende Mais, que tem foco nos clientes que ainda não possuem familiaridade com o mercado de investimentos, além do BRB Mix Invest, que ajudará os clientes na seleção entre as opções de investimento da plataforma.

Os serviços da plataforma digital de investimentos contribuem, ainda, para a diversificação da base de clientes do Banco e para o seu processo de expansão física e digital.

Atualmente, o BRB possui 7,8 milhões de clientes e presença em 93% do território nacional.