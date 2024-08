Caio Barbieri Avião da Voepass que caiu em Vinhedo não emitiu sinal de emergência, diz ministro

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, informou que a aeronave da Voepass , que caiu nesta sexta-feira (9) em Vinhedo, interior de São Paulo, não realizou qualquer contato com a torre de controle antes do acidente.

A informação foi repassada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos ( Cenipa ), órgão responsável pela análise de desastres aéreos no Brasil. A queda do avião, que fazia a rota entre Cascavel (PR) e Guarulhos (SP), resultou na morte de 61 pessoas, entre elas diversos médicos e professores universitários.

Os técnicos do Cenipa já conseguiram achar os gravadores de dados e de voz da aeronave que caiu nesta sexta-feira (9) em Vinhedo, no interior de São Paulo. Os equipamentos serão encaminhados para Brasília para análise dos dados.

O Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR) confirmou que oito médicos registrados no estado estão entre as vítimas da tragédia. Os profissionais identificados incluem Arianne Albuquerque Estevan Russo, José Roberto Leonel Ferreira, Mariana Comiran Belim, e Sarah Sella Langer. Em nota, o presidente do CRM-PR, Romualdo José Ribeiro Gama, lamentou a perda dos colegas.

“O Conselho de Medicina do Paraná está em luto pela perda trágica de tantos colegas médicos, que estavam a caminho de mais uma atividade de aperfeiçoamento profissional. Nossos mais profundos sentimentos a todos os familiares e amigos neste momento de infinita dor.”

Entre os médicos falecidos, Sarah Langer, pediatra e alergologista de 35 anos, era uma figura ativa na Câmara Técnica de Alergia e Imunologia do CRM-PR.

“Neste momento tão difícil expressamos nossa solidariedade aos familiares e amigos”, declarou Paula Bley Strachman, coordenadora da Câmara Técnica e diretora tesoureira da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia do Paraná.

Além dos médicos, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) também sofreu perdas significativas. A instituição confirmou a morte de nove pessoas ligadas ao campus de Toledo, incluindo duas professoras e seus familiares. A UTFPR decretou três dias de luto em memória das vítimas.

“Neste momento de dor, a UTFPR se solidariza com os familiares e amigos das professoras Raquel e Gracinda, da egressa Hadassa e com os professores Araceli, Priscila e Fabio por suas perdas”, declarou a universidade em nota oficial.

O diretor de operações da Voepass, Marcel Moura, esclareceu que a aeronave, um ATR com prefixo PS-VPB, passou por manutenção de rotina na noite anterior ao voo e não apresentou problemas técnicos que comprometesse sua navegabilidade. No entanto, ele não descartou que o acúmulo de gelo nas asas, uma condição à qual o modelo é sensível, possa ter contribuído para o acidente.

“O sistema de degelo estava em pleno funcionamento quando foi realizada a checagem da aeronave. Nenhuma hipótese é descartada”, afirmou Moura.

