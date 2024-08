Redação GPS Alison dos Santos, o Piu, leva o bronze nos 400m com barreiras em Paris-24

O brasileiro Alison dos Santos , o Piu, conquistou a medalha de bronze nos 400m com barreiras em Paris-24. Ele repetiu o lugar no pódio conquistado em Tóquio-20. Piu obteve o tempo de 47s26, apenas 0.20s atrás do medalhista de prata Karsten Warholm, da Noruega. O norte-americano Rai Benjamin, com 46s46, levou o ouro. Na última edição dos Jogos Olímpicos, Benjamin foi prata e Warholm, ouro.

A corrida foi bastante disputada, com Benjamin abrindo vantagem na reta final. Ao mesmo tempo, Alison dos Santos reagiu e subiu do quinto para o terceiro, chegando a encostar no norueguês. Mas não conseguiu ultrapassá-lo nos metros finais e encerrou a corrida com o bronze.

