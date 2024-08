Pedro Reis Agendão GPS | Brasília: festivais dominam a cidade no fim de semana do Dia dos Pais

O fim de semana em Brasília está repleto de atrações imperdíveis, com uma programação que promete agradar a todos os gostos. Do pop rock nostálgico de Di Ferrero e Fresno no Na Praia Festival às vibrantes performances de Criolo e Alceu Valença no Festival CoMA, a capital federal oferece opções para quem deseja curtir música ao vivo, experimentar a rica gastronomia peruana ou participar de eventos culturais e de empreendedorismo. Confira as principais atrações e programe-se.

Di Ferrero, Fresno, Restart, Djonga e BaianaSystem agitam sétima semana do Na Praia Festival

A sétima semana do Na Praia Festival promete uma programação diversa, com shows que vão do pop rock ao rap e afro rock. Nesta sexta-feira (9), o evento trará uma noite nostálgica com as bandas Restart, Di Ferrero e Fresno. No sábado (10), o destaque é para Djonga, um dos maiores nomes do rap brasileiro, que se apresentará pela primeira vez no festival, seguido por BaianaSystem e Maneva.

Serviço:

Data: 9 e 10 de agosto de 2024

Local: Na Praia Festival

Endereço: Setor de Clubes Esportivos Norte, Brasília, DF

Ingressos: disponíveis no site oficial do evento

Classificação: 16 anos

Festival CoMA reúne Criolo, Alceu Valença e Tássia Reis no CCBB Brasília

O Festival CoMA retorna a Brasília neste fim de semana, reunindo grandes nomes da música brasileira como Criolo, Alceu Valença e Tássia Reis. O evento acontece nos dias 10 e 11 de agosto no CCBB Brasília, oferecendo uma experiência musical e cultural diversificada. Além dos shows, o festival inclui conferências e outras atividades que promovem a arte e a conscientização. Os ingressos são acessíveis, custando R$30 (inteira), e podem ser adquiridos online.

Serviço:

Data: 10 e 11 de agosto de 2024

Local: CCBB Brasília

Endereço: SCES Trecho 02, Lote 22, Brasília, DF

Ingressos: R$30 (inteira), disponíveis no site oficial do evento

Classificação: 16 anos

Festival Peruano em Brasília 2024 celebra a cultura e gastronomia do país andino

Neste sábado (10), a Embaixada do Peru promove o “Festival Peruano em Brasília 2024”, um evento cultural que celebra a rica herança peruana através de sua gastronomia, música e artesanato. O festival será realizado na própria embaixada e contará com apresentações musicais, danças típicas, oficinas culturais e uma feira gastronômica com pratos tradicionais preparados pelo chef Marco Espinoza. A entrada é gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Serviço:

Data: 10 de agosto de 2024

Local: Embaixada do Peru

Endereço: Av. das Nações, SES Quadra 811, Lote 43, Brasília, DF

Horário: 10h às 18h

Entrada: doação de 1 kg de alimento não perecível

Matheus Ceará traz o show “Mete a Mão que o Dedo é Pouco” para Brasília

O humorista Matheus Ceará chega a Brasília com seu show “Mete a Mão que o Dedo é Pouco”, prometendo muitas risadas ao abordar temas do cotidiano com seu personagem icônico. As apresentações acontecem na sexta-feira, 9 de agosto, no Teatro Caesb em Águas Claras, e no sábado (10) de agosto, no Teatro do Museu da República. Os ingressos estão à venda a partir de R$70 e o show não é recomendado para menores de 14 anos.

Serviço:

Data: 9 e 10 de agosto de 2024

Local: Teatro Caesb de Águas Claras e Teatro do Museu da República

Horário: 21h

Ingressos: a partir de R$ 70, disponíveis no site Ingresso Digital

Classificação: 14 anos

Espaço Cultural Renato Russo celebra 50 anos com festival cultural gratuito

Em comemoração aos seus 50 anos, o Espaço Cultural Renato Russo realiza um festival repleto de atrações culturais entre os dias 9 e 18 de agosto. O evento inclui espetáculos de música, teatro, dança e outras manifestações artísticas, celebrando a história e a importância do espaço na cena cultural de Brasília. A entrada é gratuita, com a retirada de ingressos solidários pelo Sympla mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Serviço:

Data: 9 a 18 de agosto de 2024

Local: Espaço Cultural Renato Russo

Endereço: CRS 508, Bloco A, Asa Sul, Brasília, DF

Horário: conforme a programação

Entrada: gratuita, mediante retirada de ingressos no Sympla

Espaço 365 celebra o Coworking Day com palestras, roda de conversa e happy hour

Na sexta-feira (9), o Espaço 365, localizado na 705 Norte, celebra o Coworking Day e seus 7 anos de existência com uma programação especial para empreendedores e interessados em inovação. A partir das 14h, o evento conta com uma roda de conversa entre empresários de sucesso, seguida de uma palestra de Dan Rocha sobre a “Histeria da Inovação” às 17h. A noite encerra com um happy hour animado por Rony Meolly, tocando clássicos de MPB, pop e rock.

Serviço:

Local: SCLRN 705 Bloco E Loja 08 – Espaço 365

Data: 09/08/2024

Horário: 14h às 21h30

Ingressos: Sympla

Informações: (61)3703-0365 | @espaco365

Feira ARTeira no DF Plaza traz música, cervejas artesanais e presentes para o Dia dos Pais

De 9 a 11 de agosto, a Feira Criativa ARTeira faz sua estreia no Shopping DF Plaza, em Águas Claras, com uma edição especial em homenagem ao Dia dos Pais. O evento, que ocorre das 15h às 22h, combina shows musicais, uma aula show de cerveja com degustação, e delícias como carnes defumadas e arroz carreteiro no tacho. Além disso, a feira oferece produtos artesanais exclusivos para presentear os pais.

Serviço:

Local: Praça de Alimentação, Shopping DF Plaza

Data: 9 a 11 de agosto

Horário: 15h às 22h

Entrada: gratuita

Redes sociais: @feira_arteira | @beta_curadoria

