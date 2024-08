Pedro Reis Vera Reichert convida o público para um mergulho visual na exposição Espelhos D’Água

A partir desta quinta-feira (8), o Museu de Arte de Brasília (MAB) será palco da exposição “Espelhos D’Água”, da renomada artista visual Vera Reichert . Com curadoria de André Venzon, a mostra apresenta mais de 30 obras que exploram a poética da água em suas diversas formas e significados, convidando o público a uma imersão sensorial e reflexiva.

O projeto, que já percorreu outras cidades, chega a Brasília com criações inéditas e instalações interativas, que prometem surpreender os visitantes. Em suas fotografias subaquáticas, por exemplo, Vera captura a dança da luz sobre as superfícies aquáticas, criando um universo onde as cores se mesclam em harmonia e mistério.

As esculturas e vídeos, por sua vez, reforçam a importância da preservação dos recursos hídricos, trazendo à tona a fragilidade e a beleza dos ecossistemas aquáticos.

“A água nas obras de Vera é como uma extensão do divino, do humano e do natural, nos revelando sua própria magia no estado de fluxo” , destaca o curador André Venzon, reforçando a importância do elemento como fonte de vida e inspiração.

“Espelhos D’Água” estará em cartaz até o dia 3 de novembro, com visitação gratuita.

Serviço

Espelhos D’Água

Artista: Vera Reichert

Curador: André Venzon

Período: 8 de agosto a 3 de novembro de 2024

Local: Museu de Arte de Brasília

Endereço: SHTN Trecho 1, Projeto Orla Polo 03, Lote 05, SHTN Trecho 1 – Brasília, DF

Visitação: de quarta a segunda, das 10h às 19h

Entrada: franca

Classificação: livre

