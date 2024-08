Redação GPS Venâncio Shopping consolida Polo Gastronômico em Brasília

No coração de Brasília, o Venâncio Shopping proporciona uma experiência sensorial através de sabores de várias partes do mundo, o Polo Gastronômico concentra oito operações entre restaurantes renomados e cafés especiais em uma área de mais de 2 mil m². Instalado no térreo, com acesso facilitado pelas Varandas Gourmets, o Polo Gastronômico combina elegância e conforto com uma diversidade de opções culinárias que atendem o dia a dia, do café da manhã, almoço executivo, jantar romântico ao happy hour . Além de proporcionar momentos especiais para celebrações em família. O toque de charme e sofisticação é dado pelas opções de restaurantes e marcas renomadas como Cantón Peruvian & Chinese Food, Chaco Bar & Brasa, Confraria do Camarão, Jamie Oliver Kitchen, Outback Steakshouse, Scada Café, Starbucks e Tutti Cantina.

Para maior comodidade, o espaço proporciona conforto e segurança aos clientes, que além de contar com estacionamento coberto a um preço fixo de R$ 6, de segunda a sexta-feira, das 17h às 23h59, também oferece estacionamento gratuito para compras acima de R$ 50 aos finais de semana e feriados. E para as famílias viverem a experiência completa, aos sábados, há programação teatral gratuita com espetáculos lúdicos e educativos encenados pela cia Néia & Nando. O shopping também dispõe de um fraldário amplo e equipado.

E para aqueles que passeiam na companhia de bichinhos, os melhores aumigos são bem-vindos no shopping, cães precisam usar guia ou estarem no PetCar, serviço fornecido gratuitamente. Para isso, basta o cliente se cadastrar no Balcão de Informações, piso térreo e retirar o carrinho. Os restaurantes Tutti Cantina, Confraria do Camarão e Scada Café são petfriendly, os tutores são bem recebidos com seus companheiros para desfrutarem de deliciosas refeições. “Escolhemos o Venâncio Shopping como nossa casa pela localização estratégica, segurança e facilidades. O Tutti Cantina, está em um espaço especial, a nossa varanda tem uma visão privilegiada do pôr do sol sob a visão do Parque da Cidade. Este fator surpresa transforma a experiência do cliente neste sunset , é incrível”, conta Matheus Grilo, chef do Tutti Cantina.

Para passeio ou ponto de encontro, o Venâncio possui opções irresistíveis que já conquistaram os paladares dos candangos e turistas. “Eu acredito que a chegada das nossas operações ao Venâncio Shopping foi uma grande aposta. O local é um ponto estratégico, pois fica localizado no centro da idade. As duas casas (Cantón e Chaco) abraçam tanto o público brasiliense quanto o turista, pois a localização é muito privilegiada”, diz Marco Espinoza, chef dos restaurantes Cantón Peruvian & Chinese Food e Chaco Bar & Brasa

Integração e conforto

No centro da cidade, o Venâncio é fundamental para a vitalidade econômica e social da comunidade, ao integrar de maneira harmoniosa os segmentos de entretenimento com gastronomia, varejo e programação cultural. “Oferecemos aos consumidores um ambiente completo e agradável para suas necessidades e desejos, além de criar um ecossistema multifuncional e dinâmico. A gastronomia é um ponto alto, ao abrigar uma ampla variedade de restaurantes e cafés, proporcionando aos clientes a experiência de culinárias diversificadas”, conta André Venâncio, diretor e empreendedor do Venâncio Shopping.

Em 2014, o empreendimento passou por uma renovação arquitetônica, mantendo sua essência, mas também agregando comodidade e qualidade para os clientes. “O Venâncio nasceu a frente de seu tempo, e entendemos que era necessário continuar entregando para Brasília mais que um lugar de compras, mas um centro de entretenimento, consumo, prestação de serviços como cartórios, instituições governamentais federais e distritais, trabalho e bem-estar”, explica Rafael Venâncio, diretor e empreendedor do Venâncio Shopping.

Cantón Peruvian & Chinese Food

O Cantón Peruvian & Chinese Food marca o retorno da franquia à Brasília pelo chef Marco Espinoza. A casa é o passaporte para uma viagem sensorial com um menu que possui elementos da gastronomia chifa, culinária que mistura ingredientes e técnicas peruanas e chinesas, muito popular no Peru. As chaufas, o famoso arroz frito chinês na wok são destaques no cardápio. O projeto arquitetônico é assinado pelo renomado arquiteto peruano Cesar Lee.

Chaco Bar & Brasa

Com assinatura do chef Marco Espinoza, o Chaco Bar & Brasa é outra novidade no Polo Gastronômico. Especializada em carnes nobres e cortes especiais o menu é farto com entradas, petiscos, pratos principais e sobremesas. Para o dia a dia, o restaurante também oferece menu executivo com cortes selecionados, uma experiência em duas etapas e com acompanhamentos especiais. Outro ponto alto é o bar, para quem busca um bom drinque, a casa oferece coquetéis autorais.

Confraria do Camarão

Comandada por Anísio e Pedro Mendonça, pai e filho, a Confraria do Camarão traz o frescor do litoral para o cerrado brasiliense com quase três décadas de tradição na cidade. A nova unidade passou por uma renovação completa e inaugurou em 2023. Possui 90 lugares, incluindo a varanda e um cardápio repleto de deliciosas opções de frutos do mar, carnes, drink e carta de vinhos. O renomado Studio Brick Arquitetura realizou o projeto arquitetônico com o conceito de design biofílico, que enfatiza a conexão entre os seres humanos e a natureza para melhorar o bem-estar.

Jamie Oliver Kitchen

Exclusivo no Brasil, o Jamie Oliver Kitchen abriu as portas em 2021 em um ambiente charmoso com cozinha em conceito aberto, assentos flexíveis, mesas que acomodam grupos e varanda para relaxar, distribuídos em 620 m². O menu reúne as melhores receitas da carreira do chef inglês com adaptações únicas a partir de ingredientes locais. Além disso, a louça em cerâmica da casa é exclusiva e assinada por Alice Felzenszwalb, artista que desenvolve trabalhos artesanais.

Outback Steakhouse

Com 167 restaurantes espalhados pelo país, o Outback Steakhouse é uma das redes mais famosas que conquistou o paladar dos brasileiros. A casa possui cortes de carne especiais e aperitivos icônicos. Inspirado na Austrália, o restaurante enfatiza vários aspectos da cultura australiana, além de oferecer uma experiência de consumo, atendimento ágil e ambiente aconchegante.

Scada Café

O charmoso espaço do Scada Café é o chamado para aquela pausa. A rede possui produção própria de café na Serra da Mantiqueira em altitudes entre 1.100 e 1.450 metros e realiza todas as etapas de tratamento até chegar à xícara. A casa serve nos métodos Coado V60, Prensa Francesa, Aeropress e Chemex. E para acompanhar, delícias como croissants, sanduíches, tortas e claro, os doces como bolos e brownies.

Starbucks Coffee

O queridinho Starbucks é a opção ideal para quem gosta de se aventurar em novos sabores. Além dos clássicos frapuccinos, os famosos cafés gelados da marca, há uma variedade de cafés artesanais e um menu com deliciosos salgados e doces. Os clientes também podem adquirir os cafés para preparar em casa.

Tutti Cantina

Sob direção do chef Matheus Grilo, o Tutti Cantina chegou ao Polo Gastronômico recentemente e tem um menu surpreendente com releituras de clássicos, criações autorais e claro, massas frescas. A casa italiana possui 85 lugares incluindo a varanda gourmet. O restaurante também realiza eventos fechados de acordo com a necessidade do cliente. Outra novidade para encantar os paladares é carta de vinhos, que traz rótulos inéditos em Brasília. Além de drinks e chope artesanal.

Estacionamento promocional

Os clientes que visitarem o shopping durante a semana, de segunda a sexta-feira, das 17h às 23h59, o estacionamento tem preço fixo de R$ 6 e aos finais de semana e feriados, compras a partir de R$ 50 são convertidas em estacionamento grátis ou preço único de R$ 10. Para ter acesso ao benefício de gratuidade, basta levar o comprovante da compra realizada e validar o ticket no Balcão de Informações, no piso G1. Promoção válida de 8h às 23h59 e não cumulativa com outros benefícios. Para mais informações consulte o regulamento no site www.venancioshopping.com.br .

Sobre o Venâncio Shopping

No centro da capital do país, desde 1976, o Venâncio Shopping traz em seu DNA um conceito inovador. Além de ser uma excelente opção para compras e experiências, é também um Hub de Serviços e ponto de solução de pessoas, com sua torre business atrelada a torre de Serviços, alta gastronomia da capital como Jamie Olivier Kitchen, Cantón Peruvian & Chinese Food, Chaco, Confraria do Cam arão, Tutti Cantina e Outback Steakhouse, Starbucks e Sacda Café. Entre os serviços oferecidos, estão opções como: cartório de registro de imóveis em Brasília, clínicas e faculdades.

SERVIÇO

Cantón Peruvian & Chinese Food

Venâncio Shopping

Informações: (61) 98308-0837

@canton.bsb

Chaco Bar & Brasa

Venâncio Shopping

@chacobsb

Confraria do Camarão

Venâncio Shopping

Informações: (61) 3223-3088

@confrariadocamarao

Jamie Oliver Kitchen

Venâncio Shopping

Informações: (61) 3710-3939

@jamieoliverkitchenbr

Outback Steakhouse

Venâncio Shopping

Informações: (61) 3226-2548

@outbackbrasil

Scada Café

Venâncio Shopping

Informações: (61) 3999-1242

@scadacafeoficial

Starbucks Coffee

Venâncio Shopping

@starbucksbrasil

Tutti Cantina

Venâncio Shopping

Informações: (61) 98186-9586

@tutticantina

Venâncio Shopping

SCS Q 8 – Asa Sul

Informações: (61) 3208-2000

Canais digitais: www.venancioshopping.com.br

Instagram: @venancioshopping

