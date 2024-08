Pedro Reis Oliver Beauty Center assina a beleza das passarelas no Interfashion Brasília

O Oliver Beauty Center, reconhecido em Brasília por seu talento na transformação de loiras e morenas iluminadas, marca presença de destaque na 1ª edição do Interfashion Brasília . O evento, que acontece de 08 a 10 de agosto no Parque Estações, no Parque da Cidade Sarah Kubitschek, promete impulsionar o ecossistema da moda local, trazendo à tona a criatividade e a inovação da capital federal.

Como patrocinador oficial, o Oliver Beauty Center será responsável por toda a beleza das mais de 200 modelos que desfilarão ao longo dos três dias de evento. A expertise do salão, liderado por Bruno Oliver, vai além dos bastidores: os visitantes também poderão conhecer de perto o universo da estética no estande exclusivo que o salão montará no local. “É uma oportunidade única de mostrar o nível de excelência e inovação que sempre buscamos” , destaca Bruno.

O Interfashion Brasília surge com a missão de revitalizar o setor de moda do Distrito Federal, severamente impactado pela pandemia e pelas mudanças no comportamento de consumo. Segundo Julyana Noronha, idealizadora do projeto e diretora-presidente do Ativa Instituto, o evento visa “tornar Brasília uma referência nacional em moda criativa, inovadora e sustentável” . A programação inclui desfiles, painéis, palestras e uma série de atividades focadas em temas como sustentabilidade, empoderamento e economia criativa.

Além de sua função como passarela para novas tendências, o Interfashion é também um hub de conhecimento, atraindo nomes de peso como o estilista Alexandre Herchcovitch, a atriz Mariana Rios e o consultor de moda Jorge Grimberg. Com uma estrutura pensada para promover experiências imersivas, o evento quer ser um marco na moda brasiliense, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e consolidando a cidade como um polo de criatividade cultural.

Para conferir a programação completa e garantir ingressos gratuitos, acesse o site oficial do evento .

Serviço

Interfashion Brasília

Data: 8 a 10 de agosto

Local: Parque Estações, Parque da Cidade Sarah Kubitschek, Estacionamento 10

Entrada: gratuita mediante retirada de ingressos no site

