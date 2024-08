Fernanda Moura No tiebreak, seleção americana de vôlei feminino vence a brasileira

Fortes emoções para o Brasil nas Olimpíadas. Em um jogo super apertado e com alguns rallys, a seleção americana de vôlei feminino venceu a brasileira no tiebreak. Assim, as meninas do Brasil estão fora da grande final.

Com um jogo decidido nos detalhes, as americanas venceram por três sets a dois. Durante a partida, chegaram a fazer quatro pontos seguidos.

No sábado (10), o time brasileiro briga pelo bronze, às 12h15 (de Brasília), contra Itália ou Turquia. Um dia depois, a seleção americana buscará o bicampeonato.

*Matéria em atualização

