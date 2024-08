Redação GPS Neusinha Pereira é a 1ª mulher negra a representar o Brasil no Brazilian Week

A Brazilian Week, a maior plataforma privada de promoção do Brasil no exterior, está marcada para acontecer de 12 a 15 de setembro de 2024 em Nova York, reunindo inovação, cultura e negócios em um evento que promete colocar o Brasil no centro das discussões globais sobre um futuro mais verde e sustentável.

Nesta edição, a brasileira Neusinha Pereira será uma das embaixadoras do evento, tornando-se a primeira mulher negra a representar o Brasil nessa importante iniciativa.

Neusinha Pereira é uma figura importante no cenário do agronegócio, cultura e arte em Goiás, com uma trajetória de mais de uma década que se destaca por inovações e conexões que trazem visibilidade para as práticas sustentáveis do setor agrícola brasileiro.

Como Assessora de Comunicação Estratégica, Diversidade e Inclusão (D&I) e Sustentabilidade da Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (Adial Goiás), Neusinha tem desempenhado um papel fundamental no fortalecimento das iniciativas sustentáveis, além de ser uma voz ativa na luta por equidade de gênero, igualdade social e racial.

“Recebi o convite com muita alegria e boas intenções em representar o Brasil e sua diversidade, articulando temas tão importantes como os que serão tratados, a fim de colocar o Brasil como protagonista de mudanças e inovações”, afirmou Neusinha, refletindo seu compromisso.

Com uma carreira que combina habilidades empresariais, relações públicas e produção cultural, Neusinha também é conhecida por sua atuação em mais de 20 projetos culturais que ajudam a fortalecer comunidades periféricas. “Tenho me destacado em atividades como a capacidade de analisar e projetar marcas no território brasileiro, além de evidenciar meu legado em causas como a equidade de gênero e a igualdade social e racial”, detalhou.

Brazilian Week 2024

O Brazilian Week nasceu para celebrar a rica cultura brasileira e promover negócios sustentáveis, destacando o protagonismo do Brasil na agenda verde global. O evento será realizado na Universidade de Columbia, em Nova York, e contará com debates sobre temas como Desenvolvimento Sustentável, Transição Energética, Economia Criativa, Tecnologia e Inovação, conduzidos por especialistas renomados.

Ao reunir líderes e influenciadores de diversas áreas, o Brazilian Week busca reforçar o poder brasileiro de conectar pessoas em um ambiente único, inovador, tecnológico, diverso e sustentável.

