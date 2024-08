Paula Santana José Aparecido Freire homenageia mulheres empresárias do DF

Um Lide dedicado ao debate do comércio de bens, serviços e turismo do Distrito Federal . Para o encontro, o convidado desta edição foi o presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, habituée dos almoços-debate sazonais promovidos pelo presidente da entidade no DF, Paulo Octávio, em torno do setor produtivo da capital federal.

Com público cada vez mais presente, debatente e imbuído de soluções e dinâmicas funcionais para seus segmentos, o anfitrião do encontro, o economista Fernando Cavalcanti, presidente da NWGroup, recebe com discrição e deferência o empresariado local em sua residência no Lago Sul. “Nossa casa sempre estará aberta para debates de relevância que favoreçam o crescimento de Brasilia” , diz Fernando.

Paulo Octávio, por sua vez, ressalta a constante sinergia entre governo com a sociedade civil organizada e a importância desse relacionamento para o DF. Ao apresentar o convidado, ele pontua: “São ao menos 300 mil pessoas vinculadas ao comércio no DF” , lembrando que a Fecomércio responde por mais de 50% do PIB do DF, envolvendo 200 mil empresas e 28 sindicatos patronais.

Sócias da NWGroup em Brasília, Carol Mendes e Tainah Mello se esmeram na produção do almoço. Com catering assinado por Unique Buffet, o menu do almoço é sempre uma atração. Steak tartare em cestinhas de parmesão, espetinho de camarão com banana da terra para entrada. Salmão com trilogia de batatas rústicas como opção de prato principal e rodelas de abacaxi folhadas em calda de canela sem açúcar. Na sobremesa. O vinho: Châteauneuf-du-Pape. Clássico da sofisticação.

Ao assumir o imponente palco do Lide, José Aparecido trouxe conquistas, dados, premiações e projetos expressivos junto ao Senac-DF, Sesc-DF, Instituto Fecomércio, e seus respectivos diretores Victor Correa, Valcides Araújo e Regina Malheiros.

“Juntos nos tornamos fortes porque nós planejamos a médio e longo prazo. Nos reaproximamos da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e estamos fazendo investimentos grandiosos no Distrito Federal. Nos reconectamos com embaixadas, poderes, imprensa, empresas e temos um Sistema unido.”

Dentre as obras citadas da CNC, a construção de um hotel e de um restaurante no Setor Hoteleiro Norte, um hospital na L2 Sul e um Centro de Distribuição no SIA. Em parceria com a secretária de Educação, Helvia Paranaguá, o Senac-DF por meio do Programa de Cursos Técnicos diplomará mais de 3,2 mil alunos, e a meta é chegar a 10 mil até 2027. Sem contar a revitalização da Casa de Chá, obra de Oscar Niemeyer de enorme sucesso na comunidade.

No Sesc-DF, além do êxito do Mesa Brasil, um grande feito: a descentralização da cultura do eixo Plano Piloto, com a realização de shows em cidades como Ceilândia, Guará, Planaltina e Gama. José Aparecido também relembrou grandes eventos, como o palco móvel na Concha Acústica, os 30 dias de festa junina pelo DF, o Festival de Inverno e a expansão do turismo com mais de duzentas atividades em seu portfólio.

Um dos pontos altos foi o reconhecimento de José Aparecido às mulheres. A exemplo de Rose Rainha, superintendente do Sebrae-DF; Janete Vaz, co-fundadora do Sabin; Janine Brito, presidente do Lide Mulher. “Quero agradecer as mulheres do DF. Elas representam 52% da população do DF. Saudação às grandes empresárias, as quais respeito e admiro. Muito bom tê-las atuando pela nossa cidade”. Representantes do empresariado feminino foram homenageadas com flores.

Antes de se despedir, Jose Aparecido agradeceu a presença do governador Ibaneis e a sua disponibilidade junto à demanda dos empresários. “Com o senhor evitamos a burocracia. O senhor nos atende e é por isso que o DF está batendo recorde de arrecadação. Porque quando há diálogo todos ganham e a população é a grande beneficiada de tudo isso” .

No palco, Ibaneis finaliza: “O empresariado acredita na cidade, a população também. Os dados colocados hoje nas áreas de segurança, educação e qualificação demonstram a força da parceria efetiva. Venho da iniciativa privada e tive que aprender muito, mas graças a Deus temos tido um resultado positivo. Avançamos na infraestrutura, educação e na defesa da sociedade. Quero me colocar ao lado de quem quer o bem de Brasília” .

“É enriquecedor, hoje não precisamos mais sair de Brasília para usar qualquer tipo de serviço, como consumo e saúde. Temos tudo de alta qualidade e nos tornamos o entreposto comercial para o Centro-Oeste” , encerra Paulo Octávio.

