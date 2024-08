Fernanda Moura Inédito! Bárbara Domingos avança à final do individual geral da ginástica rítmica

Escrevendo história! Estreante em Jogos Olímpicos , Bárbara Domingos , de 24 anos, tornou-se a primeira brasileira a avançar à final do individual geral da ginástica rítmica. Entre as dez melhores ginastas desta quinta-feira (8), Babi ficou em oitavo lugar.

Na Arena La Chapelle, a atleta iniciou as apresentações com a bola e o arco, ficando em sexto ao fim das primeiras rotações. Nas últimas séries, ela abriu com a fita e encerrando com as maças, se classificando em 8° no quadro geral, com uma média de 129.750.

As classificatórias do individual geral da ginástica rítmica têm quatro rotações. Nessa etapa, 24 atletas participaram, mas apenas dez passaram para a próxima fase.

Na primeira apresentação do dia, ao som de Je Suis Malade e com duração de 1min30s, Bárbara usou a bola. A ginasta ficou com 33.100, recebendo 10.3 pela dificuldade corporal, 7.0 no aparelho, 8.2 no quesito artístico e 7.650 de execução. Ela encerrou em sétimo lugar.

Na segunda rotação, Babi realizou a série com o arco. Com a música Circle Of Life, do filme O Rei Leão, a brasileira somou 34.750, recebendo 11.7 por dificuldade corporal, 6.9 no domínio do aparelho, 8.2 pela parte artística e 7.950 na execução. A apresentação a colocou em 6° no quadro geral.

Ao retornar à quadra, com a música Bad Romance, a atleta utilizou a fita e conseguiu 31.700.

Por fim, apesar de um pequeno erro ao deixar o aparelho cair, Babi se apresentou com as maças e com a música Garota de Ipanema, levando 30.200.

As classificatórias do conjunto serão na sexta-feira (9), a partir das 5h (Horário de Brasília). Em seguida, acontece a final do individual geral, às 9h30.

