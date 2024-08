Pedro Reis Giro Gastronômico GPS | Brasília: saiba onde comemorar o Dia dos Pais

O Dia dos Pais está chegando, e os restaurantes de Brasília prepararam menus e promoções especiais para celebrar a data em grande estilo. Com opções que vão desde buffets de frutos do mar a cestas de delícias italianas, os estabelecimentos oferecem experiências únicas para reunir a família e homenagear os pais. Confira algumas sugestões imperdíveis para tornar o dia ainda mais especial.

Aragon

O Restaurante Aragon, no Pontão do Lago Sul, preparou um buffet de frutos do mar para celebrar o Dia dos Pais em grande estilo. Com uma vista deslumbrante para o Lago Paranoá, os clientes poderão desfrutar de camarões, ostras, peixes e uma deliciosa paella, além de opções de massas frescas e carnes selecionadas. A celebração contará com música ao vivo, garantindo um ambiente vibrante e acolhedor.

Serviço:

Local: Restaurante Aragon, Pontão do Lago Sul, Brasília

Data: 11 de agosto (domingo)

Horário: a partir das 12h

Valor: R$119,90 por pessoa (crianças até 6 anos não pagam)

Reservas: (61)3364-0580

Mezanino da Torre de TV

Com uma vista panorâmica de tirar o fôlego, o Mezanino, na Torre de TV, oferece uma experiência única neste Dia dos Pais. O restaurante inicia o serviço com uma cortesia de café Nespresso ou um drink, e no menu especial, destaca-se a Parmegiana Mezanino (R$159), um filé mignon empanado ao molho pomodoro artesanal, que serve até duas pessoas. Para os aventureiros gastronômicos, há ainda opções exclusivas da Brasília Restaurant Week. E para tornar o dia ainda mais especial, haverá o sorteio de uma máquina de café Vertuo Line.

Serviço:

Local: Torre de TV, Eixo Monumental, S/N, Torre de TV de Brasília – Andar R (Restaurante)

Reservas e SAC: (61)99376-8952

Informações: @meza.nino

Piselli Brasília

Para uma comemoração elegante, o Piselli Brasília oferece uma promoção especial no Dia dos Pais: ao pedir um Negroni (R$58), o cliente ganha outro para brindar a data. No menu, o destaque é o Risoto de Açafrão com Ragù de Ossobuco (R$149), harmonizado com o vinho Podere Scaparzi Selezione Piselli. A promoção é válida tanto para almoço quanto para jantar.

Serviço:

Endereço: Shopping Iguatemi (Lago Norte)

Horário de funcionamento: segunda a quinta-feira, 12h às 23h; sexta e sábado, 12h à 00h; domingo e feriados, 12h às 22h

Informações: (61)99913-7191

Gurumê ParkShopping

O Gurumê ParkShopping criou um menu especial para o Dia dos Pais, com uma seleção de pratos que prometem agradar a todos os paladares. Entre as entradas, destaque para a Gyosa de Barriga de Porco Grelhada e as Lâminas de Filet Mignon ao molho cítrico. Como pratos principais, o Combinado Especial de 18 peças e o Black Cod com Risoto de Arroz Negro são as estrelas. A sobremesa Torta Basca e a harmonização com bebidas, como a Soda de Caju com Morango ou a Gurumê IPA, completam a experiência gastronômica.

Serviço:

Local: Gurumê ParkShopping, Brasília

Data: 11 de agosto (domingo)

Horário: a partir das 12h

Reservas: (61)3550-1030

Pontão do Lago Sul

O Pontão do Lago Sul é um dos destinos mais charmosos de Brasília, e para o Dia dos Pais, diversos restaurantes do complexo prepararam surpresas especiais. Entre as opções, o Fausto e Manoel destaca um buffet repleto de delícias como bacalhau, camarão e salmão. O Manzuá presenteia os papais com um chope gelado, enquanto o Soho oferece uma taça de vinho de cortesia. Já o Geléia Burger traz o Costelada, um sanduíche especial com hambúrguer e costela bovina, por um preço promocional. Para adoçar o dia, o Náutico Café lança o Choconhaque Náutico, uma mistura de chocolate quente com conhaque, e oferece um sachê de chocolate quente cremoso de brinde para os pais.

Serviço:

Endereço: SHIS QL 10, Lote 1/30 – Lago Sul

Funcionamento: varia conforme o restaurante

Contato: (61)3364-0580

Fazenda Churrascada Brasília

A Fazenda Churrascada, conhecida por seus cortes premium, preparou uma ação especial para as famílias que decidirem almoçar na casa durante o Dia dos Pais. Além de uma experiência gastronômica de alta qualidade, o restaurante oferecerá como cortesia dois drinques Gentleman Jack ou duas calderetas da Patagônia. O destaque do menu é o Bife Ancho Wagyu A4 (R$420), acompanhado de dois acompanhamentos à escolha do cliente, como arroz branco, farofa de ovos ou polenta frita. Um presente perfeito para os amantes de carne.

Serviço:

Local: Clube de Golfe de Brasília – St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2

Horário de funcionamento: terça a quinta-feira, das 12h às 23h; sexta-feira, das 12h à 00h; sábado, das 11h30 à 00h; e domingo, das 11h30 às 19h

Informações e reservas: (61) 98175-3365 (WhatsApp)

Madô Burger

Para quem prefere uma opção mais descontraída, o Madô Burger, na Asa Norte, oferece uma promoção deliciosa para o Dia dos Pais: na compra de dois combos burger, a família ganha uma porção de nuggets ou almofada de queijo. Os combos estão disponíveis a partir de R$50,70, e a casa funciona das 12h às 23h.

Serviço:

Local: SHN, Quadra 01, Asa Norte

Horário de funcionamento: 12h às 23h

Operação em delivery e take out: iFood e Madô

Informações: madoburger.brasilia

Parentela Casa de Pães

Para quem busca uma refeição completa e variada, a Parentela Casa de Pães oferece brunches especiais até as 14h, com três combos disponíveis, incluindo opções como tapioca, salada de frutas e sucos. Ideal para começar o Dia dos Pais de maneira leve e saborosa.

Serviço:

Local: SHCLS 302, Bloco A, Loja 1/5, Rua das Farmácias – Brasília, DF

Horário de funcionamento: segunda a sábado, 6h30 às 22h; domingo, 7h às 20h

Reservas e encomendas: (61)99633-0101 (WhatsApp)

Instagram: @parentelapaes

Norton Restaurante

O Norton Restaurante, localizado no Meliá Brasil 21, preparou um fim de semana especial para os pais, com cortesias e música ao vivo. No sábado, a feijoada vem acompanhada de uma caipirinha de cortesia, enquanto no domingo, os pais que escolherem a paella ganham uma garrafa de vinho Tarapacá Sauvignon Blanc. Além das delícias do cardápio, o restaurante oferece 3 horas de estacionamento grátis para tornar a experiência ainda mais agradável.

Serviço:

Local: Norton Restaurante, Hotel Meliá Brasil 21, Bloco D, 2º andar, Brasília

Data: 10 e 11 de agosto

Horário: das 12h às 16h

Valor: R$75 (sábado) | R$150 (domingo, buffet completo) ou R$110 (prato único + tapas)

Reservas: (61)3218-4700

Pobre Juan Brasília

O Pobre Juan, especializado em carnes nobres, criou um menu exclusivo para o Dia dos Pais. De entrada, a Salada Jam surpreende com mix de folhas e Jamón pata negra. O prato principal, Gran Pobre Juan, é um corte especial da capa do Bife Ancho, servido com Mousseline de Mandioquinha e Farofa Pobre Juan. Para finalizar, a panqueca de Dulce de Leche para compartilhar fecha o menu, que custa R$329 e serve duas pessoas.

Serviço:

Local: Shopping Iguatemi Brasília – Piso Térreo – Lago Norte

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, 12h às 15h; segunda a quinta-feira, 19h às 22h; sábado, 12h às 23h; domingo, 12h às 20h

Informações e reservas: (61)3034-5727 e (61)98316-1168

Nube Café

Para quem busca algo mais doce, o Nube Café na 405 Sul oferece macarons personalizados para presentear os pais. As caixinhas de macarons vêm em diversas opções de sabores, como pistache, churros e tiramisu. Além disso, a casa também tem opções de tortas e salgados, como a Torta Chicago (R$28) e croissants tradicionais (R$12). Ideal para quem deseja um presente diferente e saboroso.

Serviço:

Local: 405 Sul – Bloco B – loja 30

Horário de funcionamento: terça a sábado, 10h às 20h; domingo, 09h às 16h

Informações: (61)99885-8481

Instagram: @nubecafe

Benita Paninoteca

A Benita Paninoteca preparou uma cesta especial para o Dia dos Pais, repleta de delícias italianas. A cesta inclui itens como Croissant recheado com queijo, Panini Benita, bolo de chocolate, e muito mais, por R$320. As encomendas podem ser feitas até o dia 9 de agosto, com retirada ou entrega disponível.

Serviço:

Endereço: CLS 402 bloco B – loja 19 – Asa Sul

Horário de funcionamento: terça a sábado, 08h às 22h; domingo, 09h às 16h

Informações e encomendas: (61)98556-0123 (WhatsApp)

Instagram: @benitapaninoteca

Sunsaki

Para os amantes da gastronomia japonesa, o Sunsaki oferece um Festival de Wagyu durante todo o fim de semana. A carne bovina japonesa, conhecida por sua maciez e sabor únicos, será servida em três modalidades: Gunka de Wagyu com azeite defumado, Niguiri de Wagyu com foie gras, e Ussuzukuri na churrasqueira no estilo Yakiniku. O rodízio especial, que inclui esses pratos, promete ser uma experiência inesquecível para os pais.

Serviço:

Local: Sunsaki, 405 Sul, Brasília

Data: 9 a 11 de agosto

Preço: R$174,90

Reservas: (61)99179-3179

Bla’s Cozinha de Culturas

No Bla’s Cozinha de Culturas, a data será marcada por um prato especial: o Filezinho Barbeado no Bacon ao chimichurri, acompanhado de um delicioso arroz à piamontese, por R$79,90. Para tornar o momento ainda mais especial, o chef Gabriel Bla’s, que recentemente se tornou pai, vai presentear todos os pais com um chope grátis. Uma experiência gastronômica que combina sabor e carinho em cada detalhe.

Serviço:

Endereço: CLN 406 Bloco D Loja 38

Telefone: (61) 3879-3430

Horário de funcionamento: terça a sábado das 12h às 16h; quarta a sábado das 19h às 23h; e domingo das 12h às 16h

Instagram: @blas406

Geléia Burger

O Geléia Burger aposta no “Costelada”, um blend de 180g com queijo prato, maionese caseira, vinagrete fresco e 80g de costela bovina desfiada. Perfeito para pais que amam churrasco e hambúrguer, o prato estará disponível no domingo, dia 11, por R$49,90, nas unidades do Pontão do Lago Sul, Gama, Asa Sul e Food Trucks. Uma oportunidade imperdível para saborear um clássico com preço especial.

Serviço:

Horários e endereços disponíveis nas redes sociais: @geleiahamburgueria

Don Romano

Para quem prefere uma refeição em família, o Don Romano apresenta o Funghi do Papai. Com escalopes de Filé Mignon cobertos com presunto cru e mix de cogumelos, o prato é uma experiência gastronômica irresistível por R$92. Disponível nas unidades da Asa Norte, Lago Sul e Águas Claras, é a escolha perfeita para celebrar o Dia dos Pais com estilo e sabor.

Serviço:

Endereço: CLN 208, Bloco C, Loja 22 – Asa Norte | QI 11, Bloco B, Loja 4 – Lago Sul | Av. Castanheiras, 1060 – Águas Claras

Telefone: (61)3349-2282

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 12h às 23h; domingo das 12h às 17h

Instagram: @donromano

Olinda Bar e Restaurante

Conhecido pela culinária nordestina, o Olinda Bar e Restaurante oferece a Tradicional Carne de Sol, acompanhada de arroz, feijão fradinho, paçoca de carne, macaxeira cozida e vinagrete. Ideal para compartilhar com a família, o prato sai por R$138/R$168 e está disponível nas unidades da Asa Sul e Taguatinga. Um verdadeiro banquete nordestino para celebrar com sabor e autenticidade.

Serviço:

Endereços: CLS 202 Bloco B Loja 38 – Asa Sul | CNB 2 Lote 2, Loja 1 – Taguatinga

Telefones: (61)3532-2958 | (61)3562-5177

Horário de funcionamento: todos os dias, das 11h às 22h

Instagram: @olindabarerestaurante

O Concorrente

Para os pais fanáticos por esportes, O Concorrente é a escolha ideal. A casa oferece hambúrgueres exclusivos como o Glorioso, que inclui um blend angus de 180g, queijo cheddar, bacon crispy, rúcula e maionese caseira no pão brioche por R$39. Além disso, é possível acompanhar as Olimpíadas enquanto desfruta de uma refeição deliciosa.

Serviço:

Endereço: CLN 409 BL B loja 1 – Asa Norte

Horário de funcionamento: domingo a terça, das 11h45 às 23h30; quarta e quinta, das 11h45 às 2h; sexta e sábado, das 11h45 às 4h

Instagram: @oconcorrente

Rústico Premium Grill

Para quem busca uma escapada da cidade, o Rústico Premium Grill, localizado na Vila São Jorge, na Chapada dos Veadeiros, é a pedida certa. O Short Rib 500g (R$183,50), uma carne macia e saborosa retirada da parte dianteira da costela, é uma das especialidades da casa. Perfeito para pais que apreciam cortes de carne premium em um ambiente rústico e aconchegante.

Serviço:

Endereço: São Jorge 1 Quadra 1 Lote 9 – Vila de São Jorge, Alto Paraíso de Goiás – GO

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 13h às 23h; sábado e domingo, das 12h às 23h

Mais informações e reservas: WhatsApp (62)99650-6476

Instagram: @rusticopremiumgrill

Aloha ni Hao

Para os pais que preferem uma culinária diferenciada, o Aloha ni Hao oferece os melhores pokes da cidade. O destaque vai para o Maui, uma combinação de camarão grelhado, salmão cru, sunomono, manga, cenoura, castanha de caju, wantan e nori, tudo finalizado com molho oriental e servido sobre arroz gohan. O prato, disponível por R$64,90/R$38,90, é uma explosão de sabores exóticos.

Serviço:

Endereço: CLS 212 Bloco A Loja 30 – Asa Sul

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 11h às 23h; domingo, das 12h às 22h

Instagram: @alohanihau

Sushiloko

A rede Sushiloko, famosa pela culinária japonesa, celebra o Dia dos Pais com combinados especiais. O Combo Dueto, com 22 peças, é perfeito para compartilhar entre pai e filho, enquanto o Combo Show, com 100 peças, promete agradar a toda a família. As delícias já estão disponíveis nos 23 restaurantes da rede espalhados pelo Distrito Federal, e os pedidos podem ser feitos presencialmente ou por delivery.

Serviço:

Endereço: diversos pontos no DF

Funcionamento: diariamente, das 12h às 23h

Pedidos: via WhatsApp, iFood ou no local

Site: unidades Sushiloko

American Cookies

Para adoçar o Dia dos Pais, a American Cookies lança a campanha “Seu Pai Vale Ouro”. A marca oferece 10% de desconto em cookies inspirados nos países que participam dos Jogos de Paris. As opções incluem o Cookie Jack Daniels, Crème Brûlée, Brigadeiro e Pistache. Além disso, a combinação Crookie Red Ninho + Shake de Açaí também está com desconto especial. A promoção é válida até 18 de agosto em todas as 22 lojas da rede no DF.

Serviço:

Endereço: diversos pontos no DF

Funcionamento: diariamente, das 10h às 22h

Pedidos: via iFood ou no local

Site: unidades American Cookies

Meatz Burger

Para os pais fãs de hambúrguer, a Meatz Burger preparou combos especiais. O Combo Classic traz o tradicional burger com pão brioche e molho especial, enquanto o Combo BaconZ aposta no sabor do pão australiano e bacon. O Combo Salad oferece uma opção mais leve, com alface americana e tomate. Os combos estão disponíveis nas seis lojas do Meatz Burger no DF, com pedidos via loja física, aplicativo próprio ou IFood.

Serviço:

Endereço: diversos pontos no DF

Funcionamento: diariamente, das 11h às 23h

Pedidos: via aplicativo próprio ou iFood

Site: unidades Meatz Burger

