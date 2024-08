Caio Barbieri Fecomércio-DF anuncia expansão do Sistema S em evento com empresários

O presidente da Federação do Comércio do Distrito Federal ( Fecomércio-DF ), José Aparecido de Oliveira, apresentou, nesta quinta-feira (8), um balanço dos avanços recentes do Sistema S na capital federal. A apresentação ocoreu durante o almoço-debate promovido pelo Lide Brasília e realizado na residência de Fernando Cavalcanti, vice-presidente do Nelson Williams Group , com os principais empresários do Distrito Federal

José Aparecido destacou que o Distrito Federal conta com 1,4 milhão de empregos, dos quais 68% estão no setor de comércio e turismo, segmentos que têm crescido 35% ao ano desde o período pós-pandemia. Ele também salientou a importância econômica da região, que é atualmente a oitava maior economia do país, com uma arrecadação de R$ 11,7 bilhões em Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS).

“A nossa meta é mostrar à população do Distrito Federal e aos nossos empresários, que contribuem para o Sistema S, como o dinheiro deles está sendo investido. Nos últimos três anos, tivemos um crescimento notável e temos planos ambiciosos para o futuro, com muitas novidades já em andamento”, afirmou José Aparecido.

Durante o encontro, o presidente da Fecomércio-DF destacou a forte parceria com o Governo do Distrito Federal (GDF),Câmara Legislativa (CLDF), sindicatos e outras entidades do setor produtivo, enfatizando a importância do diálogo contínuo para o desenvolvimento da região. “Vivemos um momento de grande cooperação, que tem beneficiado diretamente a população do DF”, observou.

Entre os principais anúncios, José Aparecido revelou a inauguração de novas unidades do Sesc-DF e Senac-DF nos próximos anos. Em setembro, será aberta uma nova unidade do Sesc na Asa Norte, seguida por inaugurações no Núcleo Bandeirante e no SIA em 2025, onde também será estabelecida a nova sede da entidade.

Além disso, uma nova unidade do Senac-DF no Setor Comercial Sul, prevista para março de 2025, abrigará cursos voltados para saúde, bem-estar, gastronomia e turismo, com a expectativa de receber cerca de 5 mil alunos diariamente.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), presente no evento, elogiou a atuação da Fecomércio-DF e o impacto positivo das iniciativas do Sistema S. Ele destacou o sucesso da Casa de Chá, um café-escola inaugurado recentemente na Praça dos Três Poderes, que já atraiu mais de 15 mil visitantes em seu primeiro mês de funcionamento.

“O Sistema S tem trazido grandes benefícios para o DF, e precisamos continuar abrindo portas para que essas iniciativas se multipliquem”, afirmou o governador.

O emedebista também elogiou a expansão do setor e a parceria com o governo local. “Os números apresentados comprovam que o Distrito Federal se recuperou após o difícil momento da crise mundial causada pela pandemia”, declarou

Presidente do Lide Brasília, Paulo Octávio ressaltou a importância da sinergia entre o setor produtivo e o governo para o desenvolvimento econômico da região.

“Com mais de 300 mil trabalhadores vinculados ao comércio e cerca de 600 mil envolvidos nos serviços, a Fecomércio-DF desempenha um papel crucial no crescimento do Distrito Federal. Estamos ansiosos para ver o que o presidente José Aparecido planeja para o futuro”, declarou.

The post Fecomércio-DF anuncia expansão do Sistema S em evento com empresários first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .