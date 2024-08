Redação GPS Em noite de tango, Iguatemi Brasília celebra vinte anos de Pobre Juan

Para celebrar o aniversário de vinte anos do Pobre Juan , o Iguatemi Brasília promove um jantar especial com apresentação de tango. O evento Tango de los 20 será no dia 17 de agosto, a partir das 19h.

O menu especialmente preparado para a noite inclui entrada (empanada de carne ou salada dracena individual) prato principal (Gran Ancho acompanhado de mousseline de batata, molho de vinho e farofa Pobre Juan) e sobremesa (panqueca de dulce de leche).

Os convidados poderão harmonizar o jantar com o vinho Mevi Malbec, cultivado na região de Maipú, em Mendoza.

Bianca Marinho, gerente de marketing do Iguatemi Brasília, destaca o requinte da comemoração. “A celebração dos 20 anos do Pobre Juan é uma oportunidade especial para os nossos clientes experimentarem o melhor da gastronomia e do entretenimento. O evento reafirma nosso compromisso de oferecer experiências sofisticadas e únicas, em sintonia com o DNA premium do Iguatemi Brasília”.

Desde sua inauguração, em 2004, em uma charmosa casa na Vila Olímpia, em São Paulo, o restaurante tornou-se referência em parrilla argentina, com cortes premium como Bife Ancho, Bife de Chorizo, Ojo de Bife e o exclusivo Bife Pobre Juan.

Serviço

Tango de los 20 – Aniversário Pobre Juan

Data: 17/08 (sábado)

Local: Restaurante Pobre Juan Iguatemi Brasília (Piso Térreo – Lago Norte)

Horário: a partir das 19h

Ingressos: disponíveis no Sympla aqui – R$239 (menu em três tempos individual, sem harmonização), R$478 (para duas pessoas, sem harmonização) e R$648 (para duas pessoas, com harmonização de uma garrafa de vinho Mevi Malbec).

