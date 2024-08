Pedro Reis Eduardo Kobra homenageia Gabriel Medina com grafite em prancha de surfe

O renomado artista Eduardo Kobra, conhecido por seus murais gigantescos e coloridos, criou uma nova obra em homenagem ao surfista Gabriel Medina. A peça, um grafite em uma prancha de surfe, foi inspirada na atuação de Medina nas Olimpíadas de Paris 2024 , onde o atleta conquistou a medalha de bronze. Segundo o artista, o trabalho foi realizado em menos de dois dias e reflete a sintonia entre a fé do surfista e as crenças do artista.

Kobra, que pintou uma prancha de surfe pela primeira vez, disse que a ideia surgiu após assistir ao gesto de Medina apontando para o céu durante uma manobra decisiva. “Medina é um grande atleta e fez história nas Olimpíadas deste ano, independentemente de colocação no pódio” , comentou o muralista. Ele destacou a importância da fé no desempenho do atleta e afirmou que isso foi uma grande inspiração para a obra.

Essa não é a primeira vez que o grafiteiro se envolve com as Olimpíadas. Antes do início dos Jogos de Paris, ele criou outras duas obras ligadas ao evento. A tela “Paz Olímpica” e o mural “Voz da Liberdade”, em Saint-Ouen, mostram a habilidade do artista em capturar temas universais como paz e liberdade, sempre com um toque de crítica social.

Kobra também é conhecido por seu envolvimento nas Olimpíadas anteriores. Em 2016, no Rio de Janeiro, ele criou o mural “Etnias”, que retrata os povos de cada continente através dos arcos olímpicos. A obra, com três mil metros quadrados, entrou para o Guinness World Records como o maior grafite do mundo. Sua conexão com os Jogos continuou em Tóquio, onde homenageou ícones da cultura brasileira em murais que exaltaram a bossa nova.

A trajetória de Eduardo começou na periferia de São Paulo, onde ele se destacou inicialmente como pichador. Com o tempo, desenvolveu um estilo único de muralismo que o levou ao reconhecimento internacional. Suas obras estão espalhadas pelos cinco continentes, abordando temas que vão de personalidades históricas a questões sociais, sempre com cores vibrantes e contrastantes.

Além de seu trabalho artístico, o muralista está engajado em causas sociais. Ele utiliza sua arte para promover mudanças positivas através do Instituto Kobra, que visa aproximar a cultura de comunidades menos favorecidas e apoiar causas humanitárias.

