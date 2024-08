Adriana Nasser Dia dos Pais com adega recheada: confira alguns rótulos para presentear

Dia dos Pais já é domingo e tem gente que ainda não comprou o presente! Se você se encaixa nesse grupo, corre que tem muita coisa boa pra comprar online.

Bora de dicas de bebidas? Para o pai que curte bourbons, destaque para o Eagle Rare 10 anos e o 1792 Small Batch. O Eagle Rare tem um sabor aveludado e notas complexas, enquanto o 1792 surpreende com seu perfil ousado e contemporâneo.

O Eagle Rare é envelhecido por 10 anos em barris de carvalho americano. É o único bourbon a ganhar cinco vezes a Double Gold Medal na San Francisco World Spirits Competition e acumula mais de 30 prêmios na última década. Preço sugerido: R$ 249,00.

O 1792 Small Batché perfeito para quem busca um whiskey com personalidade. Elaborado com a exclusiva receita de “high rye”, oferece um sabor intenso e complexo, com notas de especiarias e um toque de doçura. Para harmonizar, experimente com queijos artesanais e charutos. Preço sugerido: R$ 249.

No universo das tequilas, as versões mais requintadas e exclusivas da Casa Cuervo, como a 1800® Milenio, considerada a mais sofisticada do país, e a Maestro Dobel Diamante, a primeira tequila cristalina da história, são ótimas opções.

Todos os rótulos são produzidos de forma artesanal, utilizando apenas os melhores ingredientes e técnicas de produção. Para completar, as garrafas possuem design elegante que encantam à primeira vista.

A garrafa com design em forma de pirâmide, por si só já é um presente, né? Com um preço sugerido de R$ 1.650, a 1800 Milenio é a escolha certa para os paladares mais exigentes e momentos especiais.

Todas essas sugestões você consegue pelo site: aurora.com.br

Para quem quer presentear com vinho, a dica é um belo rótulo brasileiro. Tem o Guaspari Vale da Pedra 2021 (R$ 178), um Syrah com aromas de frutas negras, como ameixa, além de notas de chocolate, pimenta e cravo. É uma uva com taninos maduros e boa acidez, ideal para equilibrar a gordura da carne e acompanhar churrascos e assados.

Tem também o Guaspari Vista da Mata 2019 (R$ 248), outro tinto. Estruturado, com coloração rubi profundo e feito com um corte das variedades Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon. Esses você consegue pelo site da marca – vinicolaguaspari.com.br

