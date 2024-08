Redação GPS Conheça os 5 atletas mais bem pagos das Olimpíadas de Paris

As Olimpíadas de Paris 2024 reúnem os maiores talentos do esporte mundial, e também alguns dos atletas mais bem pagos do planeta. Dominando esse seleto grupo estão astros do basquete e do golfe, cujas fortunas incluem salários, bonificações, patrocínios e outros empreendimentos.

Entre eles, LeBron James é o grande destaque. Com uma fortuna estimada em US$ 1,2 bilhão (cerca de R$ 6,73 bilhões), o astro da NBA é o atleta mais rico em Paris, mas também o único bilionário a competir nos Jogos. Segundo a Forbes, LeBron faturou US$ 128,2 milhões entre maio de 2023 e maio de 2024, o que o coloca na lista dos 50 atletas mais bem pagos do mundo. Desse total, US$ 48,2 milhões foram ganhos dentro das quadras, enquanto US$ 80 milhões vieram de patrocínios, campanhas publicitárias e outros negócios.

No entanto, o líder em remuneração nos Jogos de Paris é o golfista espanhol Jon Rahm, que acumulou US$ 218 milhões no último ano. Desse total, US$ 198 milhões foram obtidos em torneios de golfe, com vitórias na PGA Tour e no circuito europeu, enquanto os outros US$ 20 milhões vieram de patrocínios e atividades fora dos campos.

Além de LeBron e Rahm, outros nomes de destaque incluem Giannis Antetokounmpo, com US$ 111 milhões, Stephen Curry, com US$ 102 milhões, e Kevin Durant, que arrecadou US$ 93,3 milhões no mesmo período.

Os cinco mais bem pagos:

Jon Rahm : US$ 218 milhões

Esporte: Golfe

País: Espanha

Idade: 29

LeBron James : US$ 128 milhões

Esporte: Basquete

País: Estados Unidos

Idade: 39

Giannis Antetokounmpo : US$ 111 milhões

Esporte: Basquete

País: Grécia

Idade: 29

Stephen Curry : US$ 102 milhões

Esporte: Basquete

País: Estados Unidos

Idade: 36

Kevin Durant : US$ 93,3 milhões

Esporte: Basquete

País: Estados Unidos

Idade: 35

