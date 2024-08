Redação GPS Cine Brasília recebe estreia de filme com Matheus Nachtergaele

O Cine Brasília traz uma programação recheada de oito a 14 de agosto, com destaque para a estreia de “Mais Pesado É O Céu”, dirigido por Petrus Cariry e estrelado por Matheus Nachtergaele. O filme conta a história de um casal que acolhe uma criança abandonada e precisa enfrentar os desafios do passado e a incerteza do futuro. A obra já conquistou prêmios importantes, como o de Melhor Direção e Fotografia no Festival de Cinema de Gramado , e o troféu principal no Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa (FESTin), em Portugal.

Além disso, o público poderá conferir a pré-estreia de “O Contato”, dirigido por Vicente Ferraz, que explora as complexidades da vida indígena na cidade de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, abordando também as ameaças do narco-garimpo na região. Após a sessão, haverá um debate com o diretor Vicente Ferraz e a produtora Juliana de Carvalho, além de uma homenagem ao indigenista Bruno Pereira e ao jornalista Dom Phillips, assassinados em 2022.

A programação da CineSemana inclui ainda a sessão acessível do filme “O Menino e o Mundo”, de Alê Abreu, e o retorno do cineclube Cinebeijoca, que promoverá uma exibição gratuita do clássico espanhol “O Espírito da Colmeia”, de Víctor Erice.

Outras estreias incluem o drama “Caminhos Cruzados”, de Levan Akin, que narra a jornada de uma professora aposentada da Geórgia em busca de sua sobrinha transexual em Istambul. O filme foi premiado no Festival Internacional de Cinema de Berlim e no Olhar de Cinema de Curitiba.

Encerrando a programação, o curta-metragem “Vão Das Almas”, dirigido por Edileuza Penha de Souza e Santiago Dellape, será exibido. A obra retrata o quilombo Kalunga e foi premiada em diversos festivais, incluindo o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.

