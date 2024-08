Redação GPS Centro de Taguatinga vai ganhar nova vida com revitalização e obras de grafite

O coração de Taguatinga está prestes a ganhar uma nova cara. Com previsão de entrega para o dia 20 de agosto, o centro da cidade será revitalizado e embelezado com obras de grafite, resultado de uma ação conjunta entre a Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal ( CDL-DF ), o Governo do Distrito Federal ( GDF ), e a Administração Regional de Taguatinga.

O projeto, que visa transformar o ambiente urbano e atrair mais público para o comércio local, já está em andamento. Todo o material necessário para a criação das obras foi adquirido no comércio da região, como parte do esforço da CDL-DF para impulsionar a economia local.

O presidente da CDL-DF, Wagner Silveira, destacou a importância da revitalização para o comércio local, especialmente após o impacto das obras do Túnel Rei Pelé.

“Com as obras do túnel, a movimentação no comércio foi prejudicada. Agora, com a revitalização da Praça do Relógio, a proposta é atrair o público de volta ao local e presentear a população com uma cidade de se admirar”, afirmou Silveira, que visitou o local na última sexta-feira (2) para acompanhar o trabalho dos artistas.

A iniciativa é inspirada em um projeto semelhante realizado em 2021, quando os painéis da W3 Sul na quadra 507 foram revitalizados com grafites.

