Caio Barbieri Campanha do GDF arrecada tênis e materiais esportivos para vulneráveis

A Secretaria de Justiça e Cidadania ( Sejus ) do Distrito Federal lançou, na última terça-feira (6), a campanha Uma Pegada de Solidariedade , com o objetivo de arrecadar tênis e outros itens esportivos para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A ação visa a oferecer a crianças, jovens e idosos a oportunidade de participar de atividades físicas, superando as barreiras impostas pela falta de recursos para adquirir materiais adequados.

Segundo a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani , a campanha se destaca por focar especificamente na coleta de tênis para práticas esportivas.

“Muitas crianças são impedidas de jogar futebol por não terem uma chuteira adequada. Agora, temos a chance de mudar essa realidade, proporcionando a elas os benefícios do esporte, que é essencial para o bem-estar físico e mental”, afirmou Passamani.

Ela citou a trajetória inspiradora da medalhista olímpica Rebeca Andrade, que iniciou sua carreira em projetos sociais ainda na infância, como exemplo do impacto positivo que o esporte pode ter na vida dos jovens.

A campanha enfatiza a importância de doar tênis em bom estado de conservação, para que possam ser utilizados de maneira eficaz pelos beneficiados. Todos os tamanhos são aceitos, e os doadores são orientados a amarrar os cadarços dos pares no momento da entrega.

Para garantir a transparência, um inventário será realizado, assegurando que a distribuição dos materiais seja feita de forma justa e organizada. Os itens arrecadados serão direcionados, inicialmente, para as cinco mil crianças e adolescentes atendidos pelo CEU das Artes, quase mil idosos do programa Viver 60+, além de outras instituições de assistência social no Distrito Federal, como o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

A campanha conta com vários pontos de coleta espalhados por Brasília, incluindo o Centro Comercial Gilberto Salomão, as lojas Free Corner e Decathlon, e academias como Bodytech e HitHaus. Além disso, o Venâncio Shopping e as faculdades Uniceplac e Ceub também apoiam a iniciativa, reforçando a mobilização em prol da inclusão social por meio do esporte.

The post Campanha do GDF arrecada tênis e materiais esportivos para vulneráveis first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .