Brasília Restaurant Week começa nesta quinta-feira (8)

A partir desta quinta-feira (8), a 30ª edição da Brasília Restaurant Week chega à capital, marcando 15 anos de história com uma edição que promete ser inesquecível. Com a participação recorde de mais de 150 restaurantes, o festival oferece menus completos, incluindo entrada, prato principal e sobremesa, com valores entre R$ 54,90 e R$ 149. Esta edição especial, apoiada pela Secretaria de Turismo do Distrito Federal, deve impulsionar a economia local, com a expectativa de venda de mais de 300 mil menus, gerando um impacto econômico superior a R$ 30 milhões.

Fernando Reis, idealizador da Restaurant Week no Brasil, destaca que o festival vai além de oferecer menus a preços acessíveis. “Ao longo destes 15 anos, o festival capacitou os estabelecimentos desde a forma de atender o cliente, de se comunicarem, de criarem ações especiais durante o período do evento, além de claro, do desafio de criar pratos exclusivos e diferentes para o almoço e jantar, fora nossa atuação social muito importante em parceria com a ONG Amigos da Vida”, explica.

O Secretário de Turismo do Distrito Federal, Cristiano Araújo, também enfatiza a importância do evento para a cidade. “Brasília é o terceiro polo gastronômico do país. A Restaurant Week, consolidada há 15 anos, tem contribuído para democratizar a boa gastronomia e divulgar os restaurantes a nível nacional, reforçando a diversidade culinária da capital”, afirma Araújo.

Com o tema desta edição focado no impacto das escolhas alimentares no mundo, o festival convida os participantes a refletirem sobre sustentabilidade através de uma “revolução” que começa no prato. Para isso, os chefs foram desafiados a incluir pelo menos uma opção vegetariana em cada etapa do menu, promovendo uma experiência gastronômica que une sabor, criatividade e consciência ambiental.

