ESTADÃO CONTEÚDO Ana Patrícia e Duda batem as australianas e vão disputar o ouro no vôlei de praia

Ana Patrícia e Duda confirmaram o favoritismo e se classificaram para a decisão feminina do vôlei de praia nos Jogos Olímpicos de Paris-24. Aos pés da Torre Eiffel, nesta quinta-feira (8), as brasileiras passaram apuros, mas conseguiram derrotar as australianas Mariafe Solar e Taliqua Clancy, por 2 sets a 1, com parciais de 20/22, 21/15 e 15/12.

Ana Patrícia e Duda fizeram até aqui uma campanha impecável nos Jogos Olímpicos. Após derrotarem duplas do Egito, da Espanha e da Itália na primeira fase, despacharam japonesas e letãs na etapa eliminatória . Na final, as adversárias serão as canadenses Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson. A partida está agendada para esta sexta-feira (9), às 17h30 (de Brasília). Mais cedo, às 16h, as australianas encaram as suíças Tanja Hüberli e Nina Betschart na disputa do bronze.

Nos primeiros pontos da partida, a dupla brasileira mostrou superioridade diante das australianas, que foram algozes da outra dupla do País, formada por Bárbara Seixas e Carol Solberg. No entanto, Duda e Ana Patrícia se mostraram um pouco dispersas com a vantagem que chegou a ser de quatro pontos e somaram erros de recepção que permitiram às jogadores da Austrália igualar o marcador. Também faltou um pouco de reflexo das brasileiras para decidir como concluir as jogadas. Antes mesmo de observar a movimentação defensiva das adversárias, a forma como atacar já estava determinada. Isso facilitou a vida das australianas no primeiro set, que fecharam o placar em 22 a 20.

No segundo set, a partida ficou mais parelha, em um ritmo semelhante ao da parte inicial. Ana Patrícia e Duda voltaram a flertar com uma vantagem boa no mercador, mas as australianas encontravam formas de se aproximar e deixar a dupla brasileira mais tensa, que era obrigada a ganhar o set para se manter sonhando com o ouro.

Quando a dupla brasileira começou a variar mais suas jogadas, os pontos chegaram com maior tranquilidade. Até mesmo os ralis, que vinham favorecendo as australianas se tornaram favoráveis ao Brasil. No entanto, Ana Patrícia pecava nos ataques e só apostava nas pancadas. Em muitas ocasiões, o melhor caminho era escolher as largadinhas. Apesar dos problemas, Duda e Ana Patrícia fecharam o segundo set em 21 a 15 e levaram o jogo para o tie-break.

O set desempate foi repleto de emoções, com ralis disputados pelos dois lados com muito afinco. O jogo foi bastante equilibrado e de maior qualidade, com as duas duplas acumulando acertos. Mas, quando o placar marcava 12/12, as brasileiras aproveitaram uma instabilidade das rivais e fecharam em 15/12.

The post Ana Patrícia e Duda batem as australianas e vão disputar o ouro no vôlei de praia first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .