Saiba quanto vale cada medalha para os brasileiros nas Olimpíadas

Os atletas do Brasil que conquistaram medalhas nas Olimpíadas de Paris 2024 também recebem uma premiação em dinheiro. O valor é pago pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). Com quatro medalhas – um ouro, duas pratas e um bronze – Rebeca Andrade é a brasileira com maior premiação, somando R$ 826 mil.

Para esportes individuais, as premiações são de R$ 350 mil para o ouro, R$ 210 mil para a prata e R$ 140 mil para o bronze. Já para grupos de dois a seis atletas, os valores são R$ 700 mil para o ouro, R$ 420 mil para a prata e R$ 280 mil para o bronze. Para esportes coletivos com sete ou mais atletas, as premiações são de R$ 1,05 milhão para o ouro, R$ 630 mil para a prata e R$ 420 mil para o bronze.

A skatista Rayssa Leal recebeu R$ 140 mil pelo bronze conquistado no skate street, e cada ginasta da equipe que venceu o bronze somou R$ 56 mil. Campeã no judô, Beatriz Souza faturou R$ 350 mil pelo ouro, e R$ 42 mil pelo bronze por equipes, somando no total uma premiação de R$ 392 mil.

Top 5 dos atletas brasileiros

Rebeca Andrade (ginástica artística): R$ 826 mil (ouro + duas pratas individuais + bronze por equipes); Beatriz Souza (judô): R$ 392 mil (ouro individual + bronze por equipes); Willian Lima (judô): R$ 252 mil (prata individual + bronze por equipes); Tatiana Weston-Webb (surfe): R$ 210 mil (prata individual); Caio Bonfim (marcha atlética): R$ 210 mil (prata individual)

