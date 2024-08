Redação GPS Quinta-feira (8) decisiva para o Brasil em Paris: confira a agenda de competições

Nesta quinta-feira(8), o Brasil tem um dia crucial nas Olimpíadas de Paris , com grandes expectativas de medalhas em diversas modalidades. As semifinais no vôlei de quadra e praia prometem ser emocionantes, assim como as provas de maratona aquática e canoagem, que contarão com a participação de campeões olímpicos.

Acompanhe todas as emoções das competições ao vivo pelos canais que transmitem os jogos, em tempo real. Fique ligado e torça pelos nossos atletas que lutam por mais medalhas para o Brasil.

Maratona Aquática:

A primeira disputa do dia será nas águas do Rio Sena. Ana Marcela Cunha, campeã olímpica em Tóquio 2020, e Viviane Jungblut participarão da prova de maratona aquática de 10km, com largada às 2h30 (horário de Brasília). Ana Marcela buscará defender seu título em um cenário de polêmica sobre a qualidade da água do Sena.

Canoagem de Velocidade:

Outro destaque é Isaquias Queiroz, que tentará sua quinta medalha olímpica ao lado de Jacky Godmann na prova de C2-500m. As semifinais começam às 6h20, e a final está prevista para às 8h20. Isaquias, que já conquistou ouro em Tóquio no C1 1000m, brincou sobre a possibilidade de empatar com a ginasta Rebeca Andrade no número de medalhas olímpicas.

Vôlei Feminino:

Na quadra, a seleção brasileira de vôlei feminino enfrentará os Estados Unidos na semifinal às 11h. O time brasileiro, que não perdeu um set sequer até agora, busca revanche após a prata em Tóquio 2020.

Vôlei de Praia:

No vôlei de praia, a dupla Duda e Ana Patrícia, líderes do ranking mundial, disputará a semifinal contra as australianas Mariafe e Clancy às 16h. A expectativa é alta para que a dupla confirme o favoritismo e avance para a final.

Além dessas competições, o Brasil também terá atletas competindo em outras modalidades ao longo do dia, como taekwondo, ginástica rítmica, atletismo, vela e pentatlo moderno. Confira a programação completa e os horários das competições:

Agenda Olímpica (Dia 08 de agosto):

– 2h30 – Maratona Aquática (feminina – 10km) – Ana Marcela Cunha e Viviane Jungblut

– 4h58 – Taekwondo (oitavas de final – até 57kg feminino) – Maria Clara Pacheco x Stacey Hymer (AUS)

– 6h20 – Canoagem de Velocidade (semifinal – C2 500m) – Isaquias Queiroz /Jacky Godmann

– 8h20 – Canoagem de Velocidade (final – C2 500m) – Pode ter Isaquias Queiroz/Jacky Godmann

– 11h – Vôlei (semifinal – feminino) – Brasil x EUA

– 16h – Vôlei de Praia (semifinal – feminino) – Mariafe/Clancy (AUS) x Duda/Ana Patrícia

