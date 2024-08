Caio Barbieri Menos é Mais grava nova música e faz show surpresa em bar de Brasília

Os frequentadores do Boteco Boa Praça , localizado na Asa Sul de Brasília, tiveram uma surpresa inesquecível nesta quarta-feira (7). O maior grupo de pagode e samba do país, Menos é Mais , apareceu de surpresa e realizou uma roda de samba que animou a todos os clientes que estavam no badalado boteco, localizado na 201 Sul.

Além do show, o grupo aproveitou a ocasião para gravar uma nova música, ainda inédita, que será lançada em breve. A gravação foi realizada ao vivo, com a participação e entusiasmo do público presente, que vibrou com a novidade. O novo trabalho, cujo título ainda não foi revelado, promete ser mais um sucesso na carreira do Menos é Mais.

O GPS|Brasília acompanhou todos os momentos da gravação e também da grande roda de samba que o grupo criou para comemorar a nova fase da carreira, justamente em Brasília, já que a banda nasceu na cidade e conquistou o País.

Os clientes, que inicialmente foram ao bar para uma tarde comum, acabaram surpreendidos quando o grupo Menos é Mais assumiu os microfones. Aliás, os shows inesperados são uma das marcas do grupo brasiliense, que costuma aparecer de surpresa em várias regiões do Distrito Federal.

Após a gravação do novo trabalho, a banda tocou uma série de seus maiores sucessos, além de clássicos do pagode brasileiro durante boa parte da tarde, o que atraiu ainda curiosos, que acompanharam a apresentação do lado de fora do bar.

