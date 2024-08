Pedro Reis Influencers locais destacam o turismo de Brasília em novo projeto digital

A noite de terça-feira (6) trouxe uma novidade que promete elevar o turismo de Brasília a outro patamar. Em um evento realizado no Museu de Arte de Brasília, foram revelados os quatro influencers que irão protagonizar o projeto “Turismo de Brasília ao Quadrado” .

Com uma proposta de destacar as belezas e peculiaridades da capital federal, o projeto conta com Bárbara Lins, Eldo Gomes, Cris Marques e Dudu Carlin, que se uniram para mostrar as diversas faces de Brasília através de webséries e campanhas nas redes sociais.

Bárbara Lins, jornalista e repórter com uma trajetória consolidada na cobertura do turismo local, foi uma das estrelas da noite. “Queremos mostrar, não só para Brasília, mas para todo o Brasil e o mundo, as belezas do Distrito Federal. Somos apaixonados por essa cidade e queremos atrair mais pessoas para conhecer nossa riqueza cultural” , destacou Lins, que também compartilha suas aventuras no site Descobertas Bárbaras e no Instagram @babilins.

Cris Marques, que comanda o perfil @raizesdomundo e é produtora de conteúdo há mais de 14 anos, enfatizou seu amor pela cidade onde nasceu. “Brasília é uma cidade plural, com roteiros para todos os gostos: gastronômicos, de aventura e culturais. Meu objetivo é mostrar o lado de Brasília que poucas pessoas conhecem” , comentou.

Eldo Gomes, jornalista especializado em conteúdo multiplataforma, acrescentou: “Vai ser muito bom podermos falar de Brasília para outros estados e países, e com a websérie, essa luz será lançada em diversas mídias.” Gomes é um dos nomes por trás do blog que há mais de uma década explora as atrações da cidade, além de manter o perfil @eldogomes e o projeto #ViagensDoEldo.

Dudu Carlin, com 25 anos de experiência em marketing orgânico e produção de eventos, completou o quarteto. “Brasília tem um mercado de eventos amplo, e muitos desconhecem. Meu foco será mostrar esses eventos e as ricas histórias das cidades satélites” , afirmou Carlin, que compartilha sua rotina no perfil @duducarlin.

Ewandro Cardoso, vice-presidente do Instituto Cerrado Livre, organizador do projeto, ressaltou a importância da escolha dos influencers: “Eles já compartilham suas experiências, dicas e conselhos, agregando valor emocional e aspiracional à experiência de viagem.”

O lançamento oficial do projeto está previsto para novembro, quando o público poderá conferir os conteúdos produzidos pelos influencers no YouTube e Instagram. Até lá, mais detalhes podem ser encontrados nas redes sociais do projeto no Instagram, @turismodebsb.

Confira como foi o dia do anúncio pelas lentes de Rayra Paiva:

Vyctor Hugo Ribeiro e Eduardo Ganassin Tonny Guardieiro, Patrícia Gonçalves e Cleo Assis Patrícia Gonçalves, Diandra Alves e Eliel Salustiano Luiza Nogueira, Júnior Martins, Thayzza D_avila e Rúbia Manazek Luan Guedes, Andrezza Amoras, Daniel Pitta e Ewandro Teixeira Lu Alves e Luana Alves Laryssa Santana e Regnaldo Neto Iêda Tunes, Gabriela Tunes e Terra Thais Gabriela Artemis e Camila Pozzer Evelyn Silva Gomes e Maurício Nunes de Morais Eldo Gomes, Bárbara Lins, Luana Alves, Cris Marques e Dudu Carlin Eldo Gomes e Bárbara Lins Cantor Rubinho Gabba Caio e Henrique, dupla sertaneja Ariela Oumori, Caio Lucas, Eldo Gomes, Rogério Duarte, Lu Correia e Altair Henrique

The post Influencers locais destacam o turismo de Brasília em novo projeto digital first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .