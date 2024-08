Rafael Badra Governador do DF apoia o Movimento Brasília Capital da Felicidade

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, declarou seu apoio ao Movimento Brasília Capital da Felicidade , em reunião recente com a presidente da iniciativa, a professora doutora e pioneira Cosete Ramos. A primeira iniciativa do Movimento será o lançamento, o 1º Congresso da Felicidade de Brasília, em 13 de agosto (terça-feira), com realização pelo IPCB – Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro.

No encontro referido, em uma gravação, ao mesmo tempo que parabeniza a educadora Cosete, o governador convida o público do DF a prestigiar o evento, que será gratuito. “ Esse belíssimo projeto trata da felicidade das pessoas e quer transformar Brasília, que já é nacionalmente reconhecida como a melhor capital para se viver no Brasil, na Capital da Felicidade ”, comentou Ibaneis Rocha. O evento tem o apoio do governo do Distrito Federal, do Ministério da Cultura, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e da Secretaria de Turismo do Distrito Federal.

O 1º Congresso da Felicidade de Brasília terá palestras de especialistas nacionais renomados, como Leandro Karnal, Luiz Gaziri, Celina Joppert e Sálua Omais, que abordarão tópicos relacionados à ciência da felicidade, tema central do evento. O destaque internacional é o ex-ministro da educação butanês Thakur S. Powdyel, que abordará o tema “O Butão inspira o Mundo: Felicidade Interna Bruta (FIB)”. As atrações encantarão os participantes do Congresso, como a vila gastronômica, shows musicais e atividades culturais.

As inscrições para o evento, que tem vagas limitadas e ocorrerá no Museu Nacional da República, estão disponíveis no link da bio do Instagram @congressodafelicidadebsb .

