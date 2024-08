Redação GPS Estilista leve design brasileiro para Copenhagen Fashion Week

João Maraschin já um nome conhecido no Brasil . Agora, o estilista brasileiro estreou em grande estilo na Copenhagen Fashion Week (CPHFW), na Dinamarca. Com o objetivo de reforçar a riqueza cultural brasileira, Maraschin valorizou nossas técnicas artesanais na coleção “Roadtrip”, uma evolução da “Home”, apresentada na segunda edição da São Paulo Fashion Week (SPFW) em 2023.

Com peças feitas em comunidades de artesãos de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, as texturas são a marca do artista. Crochê, macramê e tricô se misturam com alfaiataria, trazendo um ar moderno e sofisticado. Fluidez nas peças felpudas, pele à mostra com muitos recortes e decotes, dão o tom da coleção autêntica e claro, com compromisso com a sustentabilidade, aspecto essencial no seu trabalho, ao apresentar algumas peças da coleção passada, reeditadas.

Maraschin quer fazer com que a criatividade brasileira ultrapasse ainda mais as fronteiras culturais e ganhem o cenário internacional com o reconhecimento merecido.

Confira algumas imagens do desfile apresentado nesta terça (6):

