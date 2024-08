Emanuelly Fernandes Embaixada do Peru apresenta as novidades do 9º Festival Peruano

Nesta quarta-feira (7), a Embaixada do Peru em Brasília foi palco do evento de lançamento do 9º Festival Peruano, contando com a presença do embaixador do Peru, Rómulo Acurio, e cerca de 15 convidados. O destaque da tarde foi a degustação de seis pratos típicos do Peru, assinados pelo renomado chef Marco Espinoza.

O evento foi uma prévia do que será oferecido no festival, que acontece neste sábado (10) na Embaixada do Peru, das 10h às 18h, com entrada gratuita, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, as doações serão destinadas a instituições do Distrito Federal.

“Vamos oferecer para os brasilienses um grande evento de música, de culinária e de dança peruana neste sábado (10). O evento de hoje é para antecipar um pouco sobre a excelência culinária que vamos oferecer no festival”, destacou o Embaixador, referindo-se aos pratos servidos durante o lançamento.

O chef Marco Espinoza enfatizou a diversidade de pratos que serão apresentados no festival. A curadoria gastronômica do evento será comandada por ele, que é responsável pelos restaurantes Taypá, Lima Cocina Peruana, Cantón e Kinjo Nikkei. A proposta do chef nesta edição é baseada nos sabores mais representativos do Peru, incluindo ceviches clássicos, comida criolla, pratos preparados na brasa com tempero peruano e a chifa, comida sino-peruana, além de sobremesas tradicionais.

O Festival Peruano, organizado pela Embaixada do Peru, reunirá chefs, artistas e empresários peruanos do Distrito Federal, com o objetivo de divulgar aos brasilienses as atrações gastronômicas, culturais e turísticas do país. Além das delícias culinárias, os visitantes poderão apreciar bebidas tradicionais peruanas, como a cerveja Cusqueña e o pisco, destilado típico do Peru.

Serviço:

9º Festival Peruano

Local: Embaixada do Peru (Quadra 811 Lote 43)

Das 10h às 18h – Entrada Gratuita mediante doação de 1kg de alimento. O evento é sujeito a lotação

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Festival Peruano (@festivalperuanobsb)

The post Embaixada do Peru apresenta as novidades do 9º Festival Peruano first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .