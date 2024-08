Redação GPS Diagnosticada com esclerose múltipla, Selma Blair atualiza estado

Em 2018, Selma Blair , de 49 anos, foi diagnosticada com esclerose múltipla . Recentemente, a atriz passou por um tratamento experimental com o transplante de células-tronco hematopoéticas (TCTH). Em um vídeo compartilhado com a Us Weekly, Blair atualizou seu estado de saúde.

“Oi. Muitas pessoas têm me perguntado como estou tão bem e meus movimentos estão tão diferentes, e eu realmente estou entusiasmada. Quero que as pessoas saibam que ainda estou em remissão, estou me sentindo ótima. Depois do transplante de medula óssea, eu, na verdade, tive uma baita recaída”, declarou.

A americana compartilhou que uma ressonância magnética identificou novas lesões desmielinizantes da EM.

“Graças a Deus, encontrei uma ótima médica aqui em West Hollywood, a Dra. Berkovich. Tomei apenas comprimidos. Fiz alguns ciclos curtos com os remédios e, em dois anos, seu tratamento está encerrado. [A substância] chama-se Mavenclad. Tem sido incrível e ajudou demais com meus movimentos e minha fala, e me possibilitou ter um ótimo verão, ótimos anos. Preciso que todos saibam. Tchau”, concluiu.

