Dia dos Pais: confira sugestões de presentes para a data

Uma das datas comemorativas mais importantes do ano está chegando. Além de preparar uma programação especial para aproveitar o dia com o paizão, o momento do presente também é muito esperado e com tantas possibilidades, é difícil não bater a dúvida na hora de escolher o presente ideal no Dia dos Pais. Para quem ainda não de como presentear o pai neste domingo, o GPS|Brasília preparou uma lista cheia de opções para pais de todos os estilos.

Relógio

Presentear com um belo relógio não tem erro, porque é difícil encontrar um homem que não seja apaixonado pelo acessório. Se seu pai é um desses, trouxemos quatro opções de modelos, que vão do clássico ao robusto. Trouxemos cinco opções para essa sugestão: Relógio Eco e Relógio Metal da Chilli Beans , Relógio Akium e Relógio Tommy Hilfiger na Vivara e o Rolex Yacht-Master .

Perfume

Outro presente certeiro para os homens são os perfumes. Se você souber o gosto do seu pai para esse item e quais características olfativas mais o agrada, pode investir que ele vai amar. Kenzo Homme e Paco Rabanne One Million são boas indicações, que podem ser encontradas na Lord .

Roupas

Presentes úteis são sempre uma boa ideia e se forem cheios de estilo então, só aumentam as chances do seu pai para gostar do item escolhido. Já era o tempo em que roupa de homem era tudo igual e as lojas oferecem uma variedade enorme que vai desde opções para pais que gostam de se vestir de maneira mais “ formal “, até os mais casuais, com uma gama de tecidos, cortes e cores, além dos acessórios, como a gravata .

Acessórios e calçado

Para completar o look, quem quiser um presente em grande estilo pode incluir um tênis ou sapato e acessórios como carteira , que também são itens que costumam chamar a atenção dos papais.

Artigos esportivos

Para os pais esportistas de plantão fica ainda mais fácil encontrar um bom presente. A depender do esporte praticado por ele, os acessórios vão muito além de tênis e roupas , como viseira , relógios e óculos específicos.

Óculos

Falando neles, os óculos são itens indispensáveis tanto para proteger os olhos como deixar qualquer um mais estiloso e elegante. Caso o estilo dele seja mais esportivo, a opção 1 é muito indicada. Já os momentos que exigem mais sofisticação, o clássico Ray Ban não tem erro.

Chocolates

Unanimidade na hora de presentear qualquer pessoa, os chocolates vão adoçar o dia do seu paizão. Com do ao leite ao amargo, as casas especializadas no doce oferecem opções para todos os gostos, como os brasileiríssimos da Dengo e os suíços da Lindt .

Vinhos e queijos

Não poderiam faltar na lista, os vinhos e queijos. Lojas especializadas, como a Decanter BSB oferecem kits exclusivos para os pais que amam apreciar a bebida. Os acessórios do universo do vinho também são presentes interessantes para os pais, como os abridores elétricos . E para acompanhar, nada melhor do que um queijinho especial. O Teta Cheese Bar preparou um kit especial com queijo, cerveja e charcutaria. Outra opção é montar o seu próprio kit com os favoritos do seu pai na queijaria Empório Capital .

Itens gastronômicos

De kits para uma noite de vinho e queijo a itens para churrasco , os pais apaixonados por gastronomia podem ficar muito felizes com essas opões, que incluem churrasqueira portátil e blender para fazer suas bebidas favoritas e saudáveis no dia a dia.

Cestas

Por último e não menos importante, a cesta de café da manhã não podia faltar para começar o Dia dos Pais da melhor forma. O Ernesto Cafés Especiais lançou uma opção exclusiva para a data, com itens artesanais, como brioche, mini pão de azeitona, croissants, bolo de laranja (Vendinha) e queijo canastra, para levar a experiência aconchegante da cafeteria para dentro de casa. As encomendas podem ser feitas pelo telefone (61)99453-1302 até sexta-feira (9).

