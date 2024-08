Redação GPS Casacor Brasília 2024 terá espaço com obras de 20 artistas brasileiros

A Casacor Brasília 2024 está de volta, e, a partir do dia 15 de agosto, o público poderá conferir uma exposição que reúne obras de 20 renomados artistas brasileiros. Em sua 32ª edição, o evento, que acontece no Arena BRB Mané Garrincha , promete ser um ponto de encontro entre arte, design e arquitetura, reforçando seu papel como uma das mais importantes plataformas de tendências e inovação do setor no país.

Com curadoria apurada, a exposição apresenta uma rica diversidade de técnicas e suportes, incluindo desenhos, gravuras, pinturas, esculturas e performances. Entre os artistas cujas obras estarão expostas, destacam-se nomes como Adriana Rocha, André Santangelo, Camila Soato, José Roberto Bassul, Veridiana Leite, Clarice Gonçalves, Rafael Vicente, Galeno, Evandro Soares e Luiz Mauro.

A seleção reflete o cenário contemporâneo da arte brasileira, criando um diálogo direto com os ambientes projetados para a exposição.

O espaço expositivo, concebido pelas arquitetas Débora Bardales e Juliana Castro, é um convite à exploração sensorial, onde a arquitetura se funde com a arte em um ambiente de fruição visual e sonora. A Casacor Brasília tem sido uma referência no calendário cultural da capital, trazendo a cada edição novas propostas que dialogam com as necessidades e aspirações do público.

A exposição deste ano destaca o papel da arte como elemento central na criação de ambientes que vão além da funcionalidade, transformando-se em expressões de identidade e cultura.

A galeria responsável pela curadoria das obras expostas é a Referência Galeria de Arte, que há quase 30 anos atua no mercado de arte brasileiro, promovendo artistas de diversas regiões e estilos. “Nossa seleção para a Casacor busca aproximar o público da produção artística contemporânea, oferecendo uma amostra do que há de mais relevante na cena atual” , afirma a galerista Onice Moraes.

Serviço

Casacor Brasília 2024

Quando: 15 de agosto a 1º de setembro

Onde: Arena BRB Mané Garrincha

Visitação : terça a sexta, das 15h às 22h; sábado e feriados, das 12h às 22h; domingo, das 12h às 21h

Ingressos: R$96 (inteira) e R$48 (meia)

Classificação: livre

