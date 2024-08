Jorge Eduardo Antunes Bali BYD conclui as obras e está pronta para a inauguração no próximo sábado (10)

Após seis meses da visita de Stella Li , CEO da BYD Américas, de Tyler Li , presidente da BYD do Brasil, e de Alexandre Baldy , ex-ministro e vice-presidente da BYD Brasil, ao empresário Paulo Octávio, a Bali BYD está pronta para abrir as portas neste sábado (10), no SAAN. Nesta quarta-feira (7), trabalhadores davam os últimos retoques na oficina. No showroom da montadora, líder em vendas de veículos elétricos no País, vendedores recebiam as últimas fases de treinamento e se ambientavam com as estações de trabalho.

Nas obras para criar o espaço da nova concessionária foram gerados 80 postos de trabalho. Em conversa com os operários, o empresário Paulo Octávio agradeceu o esforço para a conclusão da reforma em tempo recorde – cerca de três meses. “Eu sei que vocês estão dando duro e a gente veio aqui agradecer o trabalho de todos. Espero que tudo fique muito bonito. A BYD é uma linha de carros chineses que veio para arrasar e vamos começar a vender a partir de sábado” , disse.

Após a inauguração, mais 70 empregos serão criados , segundo o empresário. “Estou muito entusiasmado com o compromisso que nós assumimos com a presidência da BYD, seis meses atrás. Conseguimos, em prazo recorde, concluir a loja, que está muito bem montada e bonita. Será uma referência para o setor de automóveis no Distrito Federal. A nossa equipe de obras fez o que parecia ser impossível: concretizar um belo projeto em curto espaço de tempo” , afirmou.

“Quero cumprimentar a equipe de engenharia da PaulOOctavio, em especial o nosso engenheiro Marcelo Capetta, que conduziu o trabalho, e a equipe Bali, especialmente Ildeumar Fernandes e Ricardo Braga, que foram participativos em todos esses meses de luta. Quero desejar muito sucesso aos novos 70 novos membros das Organizações PaulOOctavio. E que possamos continuar cumprindo nosso papel em Brasília, que é o de gerar emprego, pagar impostos e ativar a economia da cidade, com nossa presença nos mais diversos segmentos econômicos” , completou.

Segundo o engenheiro Marcelo Capetta, o planejamento foi fundamental para que a obra fosse executada com rapidez. “O espaço da BYD era de oficinas e o projeto mudou a concepção. Precisamos fazer um reforço estrutural, para comportar cargas adicionais, além da montagem para decoração e acabamento. Então, tudo foi reformulado” , comentou, lembrando a instalação de itens como porcelanato, novas paredes e instalações e sistema de ar-condicionado. “Tudo foi montado para poder atender em tempo recorde. O showroom comporta mais que 10 automóveis, a quantidade de modelos da BYD” , acrescentou.

Expectativa alta para as vendas

Maior concessionária de Brasília, a Bali já comercializa veículos Fiat e Jeep, inclusive elétricos. Superintendente da rede, Ildeumar Fernandes destaca que o segmento automotivo é muito representativo nas Organizações PaulOOctavio. “Agora, com a chegada da Bali BYD, estamos ainda mais otimistas. A estrutura está pronta para inaugurarmos no sábado. E vamos vender muito, com certeza” , disse.

“O mercado tem absorvido bem a chegada do carro elétrico. Essa é uma onda grande e a gente tem que surfar nela. O número de negócios é fantástico e a tendência do mercado é o carro elétrico. E o produto BYD é bom, bonito e está vindo bem” , completou.

A avaliação de Ricardo Braga, diretor comercial da Bali, é semelhante. “Nossa expectativa é vender bastante. A gente atua há 30 anos no mercado, vendendo as outras marcas. E agora vamos atender nossos clientes com um novo produto. Todos estão ansiosos pela inauguração no próximo dia 10” , destacou.

“Alinhando a experiência Bali de vendas com a qualidade no atendimento, a condição competitiva dos preços e taxas de juros, a gente não tem dúvida de que vai ser um sucesso. Tenho certeza que nossos clientes ficarão mais satisfeitos. Então, preparem-se: dia 10, a Bali BYD vai vir com tudo” , acrescentou.

A equipe comercial é integralmente especializada, inclusive com a contratação de vendedores que se destacaram em outros estados como campeões de venda de carros elétricos. Esta foi uma das estratégias desenvolvidas em conjunto com o gerente-geral da concessionária Bali BYD, Luiz Octavio Lemos Barretto. “Nossa expectativa é muito grande. A gente veio para ser o número 1 do Brasil. Então, montamos um time forte e robusto” , avaliou. “A meta é vender em torno de 300 carros. E a gente vai buscar isso” , finalizou.

The post Bali BYD conclui as obras e está pronta para a inauguração no próximo sábado (10) first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .