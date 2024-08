Redação GPS Ana Patrícia e Duda vencem letãs e vão às semifinais no vôlei de praia de Paris-24

A dupla brasileira Ana Patrícia/Duda derrotou as letãs Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova por 2 sets a 0, parciais de 21/16 e 21/10. Com o resultado, elas se garantiram na semifinal do torneio olímpico de vôlei de praia de Paris-24. As adversárias na busca pela medalha de ouro serão as australianas Mariafe Artacho del Solar e Taliqua Clancy, que bateram as suíças Esmée Böbner e Zoé Vergé-Dépré por 2 sets a 1, parciais de 21/19, 16/21 e 15/12.

Posa pra foto quem tá na semifinal olímpica! Que partidaça da Ana Patrícia e da Duda, grande vitória contra a dupla da Letônia! #BeachVolleyball #JogosOlímpicos #Paris2024 pic.twitter.com/2qoybrE5Wr — Jogos Olímpicos (@JogosOlimpicos) August 7, 2024

A dupla brasileiras, primeira colocada no ranking, não começou bem a partida. Rapidamente, as letãs abriram 6/0 e deram a impressão que venceriam a primeira parcial. Entretanto, o susto inicial se transformou em um atropelo, pois em questão de minutos as brasileiras viraram para 10/8. A partir daí, foram abrindo mais frente e fecharam o set com um tranquilo 21/16, encaminhando a classificação no vôlei de praia.

A frieza de Ana Patrícia e Duda intimidou as letãs no segundo set. Sem dificuldades, as brasileiras abriram 5/1, que logo se transformaram em 13/6. A partir daí, o massacre foi inevitável, com o Brasil chegando em 20/9, para fechar com 21/10 em um saque de Tīna Graudiņa na rede. Agora, a dupla brasileira do vôlei de praia jogará nesta quinta-feira (8), às 16h (de Brasília), pela vaga na final.

