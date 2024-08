Redação GPS Ação, drama e emoção nas telonas

As salas de cinema de todo o país se preparam para uma semana repleta de emoções com seis novos filmes que prometem agradar a todos os gostos. De uma épica missão galáctica em “Borderlands” a um reencontro com o passado em “É Assim Que Acaba”, passando por tramas cheias de suspense, dramas familiares e histórias que desafiam preconceitos, os lançamentos desta quinta-feira (8) prometem levar o público a uma montanha-russa de sentimentos.

Borderlands: O Destino do Universo Está em Jogo

Lilith (Cate Blanchett), uma criminosa, retorna ao planeta Pandora para encontrar a filha desaparecida de Atlas (Edgar Ramirez), um poderoso empresário. Ela forma uma equipe improvável, incluindo um mercenário (Kevin Hart) e uma cientista excêntrica (Jamie Lee Curtis), para enfrentar perigos alienígenas e bandidos. Juntos, eles precisam desvendar segredos que podem mudar o destino da galáxia.

É Assim Que Acaba

Lily Bloom (Blake Lively) recomeça sua vida em Boston e encontra o amor em Ryle (Justin Baldoni). Mas quando seu primeiro amor, Atlas (Brandon Sklenar), reaparece, memórias dolorosas ressurgem. Lily precisa decidir se pode seguir em frente com seu casamento ou se o passado vai moldar seu futuro.

Armadilha

Cooper (Josh Hartnett) e sua filha estão em um show de música quando percebem que são alvos de uma armadilha para capturar um serial killer. A noite se transforma em uma luta desesperada pela sobrevivência, enquanto pai e filha tentam escapar do assassino que os persegue implacavelmente.

Os Dragões

Cinco amigos de Cotiporã, aterrorizados pelo envelhecimento, veem seus medos refletidos em superpoderes dracônicos enquanto produzem uma peça de teatro. As transformações físicas e emocionais que enfrentam questionam o que significa crescer.

O Último Pub

TJ Ballantyne (Dave Turner) luta para manter seu pub em um vilarejo inglês afetado pelo fechamento das minas. A chegada de refugiados sírios, incluindo Yara (Ebla Mari), cria tensões na comunidade, mas também uma amizade inesperada que desafia os preconceitos locais.

Saideira

As irmãs Penélope (Luciana Paes) e Joana (Thati Lopes) embarcam em uma viagem pela Estrada Real para recuperar a cachaça deixada como herança pelo avô. No caminho, elas se redescobrem e reconectam, superando as diferenças que as separavam.

