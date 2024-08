Caio Barbieri Wellington Luiz cobra novas nomeações na PCDF: “Menor efetivo da história”

O presidente da Câmara Legislativa ( CLDF ), Wellington Luiz (MDB), fez um apelo ao Governo do Distrito Federal (GDF) pela nomeação de novos concursados para a Polícia Civil (PCDF). O parlamentar, que possui um histórico de 30 anos na instituição, destacou a preocupante redução no efetivo policial, a menor já registrada na história da corporação, segundo ele.

“Atualmente, a Polícia Civil do DF enfrenta um momento desafiador, com o menor efetivo de nomeações da história. Para garantir que a segurança do DF mantenha sua qualidade, precisamos nomear novos policiais. Estamos comprometidos e vamos lutar por essas nomeações. Contem com a CLDF”, declarou Wellington Luiz durante a sessão.

Luiz apontou que a perda de policiais é exacerbada, já que vários servidores deixam a instituição em busca de melhores salários em outros concursos, além daqueles que se aposentam.

“Se não nomearmos esses novos policiais, a polícia terá que fechar delegacias. Estamos no menor efetivo da história da Polícia Civil. Eu passei 30 anos na polícia e já vi momentos difíceis, mas esse é o mais grave de todos”, afirmou o presidente da CLDF.

Wellington Luiz também mencionou suas recentes conversas com o diretor da Polícia Civil e o secretário de Segurança, Sandro Avelar, sobre o tema.

“Reafirmando nosso compromisso, acabei de falar com o diretor da Polícia Civil e na quinta-feira (8) vamos tratar disso com o secretário de Segurança. Se não nomearmos esses policiais imediatamente, Brasília pagará um preço muito caro. Por mais que tenhamos tecnologia, precisamos de homens para operar. Esta Casa precisa estar ciente do grave momento que a Polícia Civil da capital federal está enfrentando”, enfatizou.

