Redação GPS Venda extraordinária de ingressos do Rock in Rio é nesta terça-feira (6)

Ainda há chances! Apesar de quatro dias já esgotados, nesta terça-feira (6), a partir de 12h, estará aberta a venda extraordinária de ingressos para o Rock in Rio . Pelo site Ticketmaster , todos os dias de festival estarão disponíveis para compra.

Esta edição do evento, que comemora os 40 anos de Rock in Rio, está marcada para os dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024.

Antes mesmo dessa venda extra, os dias que continuam disponíveis são 15 de setembro, Dia do Rock com Avenged Sevenfold como headliner; 19 de setembro, com Ed Sheeran como headliner e 21 de setembro, Dia Brasil.

The post Venda extraordinária de ingressos do Rock in Rio é nesta terça-feira (6) first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .