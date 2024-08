Beatriz Lima Leal Tendências de bolsas para o verão 2025

As bolsas estão entre os acessórios mais queridos na hora de compor looks . O verão 2025 está cada vez mais próximo, e as tendências para a estação prometem uma combinação de estilo, funcionalidade e inovação. Confira as principais apostas dos designers e as escolhas que dominarão as ruas e praias nesta temporada ensolarada.

A sustentabilidade continua sendo uma prioridade na moda, e as bolsas feitas de materiais naturais como palha, bambu e algodão orgânico estarão em destaque. Essas peças não só são ecologicamente corretas, mas também trazem uma sensação de leveza e frescor, ideal para os dias quentes de verão. Técnicas manuais como crochê e macramê também chamam atenção.

Marcas como Chanel, JW Anderson, Bottega Veneta, Tod’s e Carven apostam na tendência.

Chanel primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) JW Anderson primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Bottega Veneta primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Tod's primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Carven primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway)

As bolsas maxi, que oferecem muito espaço sem perder o estilo, são uma tendência forte para o verão 2025. Perfeitas para quem gosta de carregar tudo o que precisa ao longo do dia, essas bolsas são práticas e elegantes. Modelos em couro macio, tecidos texturizados e até mesmo versões transparentes já fazem sucesso entre as fashionistas.

Prada, Dior, Ferragamo, Coach e Loewe apresentaram bolsas maxi em suas passarelas de verão.

Prada primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Christian Dior primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Ferragamo primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Coach primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Loewe primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway)

As alças ganham destaque e se tornam um elemento de design importante nas bolsas de verão 2025. Alças de correntes fizeram sucesso nas passarelas da estação mais quente do ano de marcas como Schiaparelli, Tom Ford, Louis Vuitton, Givenchy e Loewe.

Schiaparelli primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Tom Ford primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Louis Vuitton primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Givenchy primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Loewe primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway)

Detalhes chamativos em cristais, paetês e pérolas em bolsas serão tendência no próximo verão. Marcas como Dolce&Gabbana, Gucci, Stella McCartney e Balmain trouxeram modelos bordados e maximalistas para as suas passarelas.

Dolce&Gabbana primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Gucci primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Stella McCartney primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Balmain primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway)

Embora as bolsas maxi estejam em alta, as mini bags também têm seu lugar garantido. Perfeitas para eventos noturnos ou passeios onde se deseja levar apenas o essencial, as mini bags foram a escolha de Fendi, Givenchy, Moschino, Versace, Giorgio Armani e Gucci para este verão.

Fendi primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Givenchy primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Moschino primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Versace primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Giorgio Armani primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Gucci primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway)

