Temporada cultural celebra China no Brasil nos teatros de Brasília

Entre 14 e 18 de agosto, Brasília recebe a Academia de Dança de Beijing, o Teatro Companhia de Ópera Wu de Zhejiang e a Banda Ibrachina, em comemoração aos 50 anos das relações diplomáticas entre Brasil e China. A Temporada Cultural da China no Brasil é promovida pelo Ministério da Cultura e Instituto Sociocultural Brasil China (Ibrachina).

“ A Temporada Cultural China no Brasil não é apenas uma celebração de nossas relações diplomáticas, mas também uma oportunidade única de aproximar nossas culturas e fortalecer os laços entre nossos povos. Estamos muito felizes em, mais uma vez, celebrar “, diz o presidente do Ibrachina, Thomas Law.

O primeiro espetáculo da programação será o “Danças étnicas da China”, da Academia de Dança de Beijing, no dia 14 de agosto, apresentado no Teatro dos Bancários. A Companhia de Danças Étnicas traz ao Brasil um espetáculo vibrante, revelando a diversidade cultural de algumas etnias chinesas, trazendo danças como a Lanterna do Tambor de Flor, a dança folclórica de Anhui, e a Ga Guang, da etnia dai de Yunnan.

Já a Companhia de Ópera Wu de Zhejiang apresenta o espetáculo “Um Passeio na Tradição: Vislumbres da China, com uma mescla de trechos de peças tradicionais, música e a Dança do Dragão de 9 Segmentos, oferecendo uma experiência cultural para que o público conheça mais do folclore e melodias chinesas.

A Banda Ibrachina sobe ao palco do Teatro dos Bancários no dia 18 de agosto para apresentar a nova turnê “Brasil e China: uma Mistura Musical”. Os músicos tocam versões contemporâneas de canções chinesas com letras em mandarim e português. Todos os ingressos são gratuitos e devem ser reservados pelo Sympla.

Serviço

Danças Étnicas da China – Academia de Dança de Beijing

Data/horário: 14 de agosto de 2024, às 19h

Local: Teatro dos Bancários – EQS 314/315 Bloco A, Asa Sul, Brasília

Ingressos: Gratuito pelo Sympla

Classificação Indicativa: Livre

Um Passeio na Tradição: Vislumbres da China – Teatro Companhia de Ópera Wu de Zhejiang

Data/horário: 16 de agosto de 2024, às 19h

Local: Teatro Pedro Calmon – Avenida do Exército, Setor Militar Urbano, Brasília – DF

Ingressos: Gratuito pelo Sympla

Classificação Indicativa: Livre

Brasil e China: uma Mistura Musical – Banda Ibrachina

Data/horário: 18 de agosto de 2024, às 15h

Local: Teatro dos Bancários – EQS 314/315 Bloco A, Asa Sul, Brasília

Ingressos: Gratuito pelo Sympla

Classificação Indicativa: Livre

