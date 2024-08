Redação GPS Tempo Rei: Gilberto Gil anuncia turnê de despedida, sem incentivo cultural

Ovacionado pelos brasileiros, o cantor Gilberto Gil , de 82 anos, anunciou, nesta terça-feira (6), a turnê de despedida da carreira, intitulada Tempo Rei, e que vai ocorrer no próximo ano, segundo ele.

A série de shows começará em Salvador no dia 15 de março de 2025 e incluirá 11 apresentações em 9 cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília , Belo Horizonte, Curitiba, Belém, Fortaleza e Recife.

Acompanhado pela esposa, Flora Gil, Rafael Dragaud (diretor artístico) e Pepeu Correa (CEO da produtora 30e), Gilberto Gil compartilhou a a notícia com jornalistas.

“Essa turnê é uma celebração da minha carreira e um agradecimento aos fãs que me acompanharam ao longo desses anos”, disse o cantor.

A turnê Tempo Rei é fruto de uma parceria entre a GeGe Produções, administrada por Flora Gil, e a produtora 30e. O show conta com patrocínio do Banco do Brasil, Correios, Estrella Galicia, Ourocard, Visa e Rolex.

Gil reforçou que os shows não utilizarão leis de incentivo cultural do governo federal, uma escolha dele para “evitar fofocas e piadinhas”.

Flora Gil validou as regras atuais, as quais ajudam artistas com apresentações nacionais.

“Se existe uma lei para beneficiar a cultura, deve ser usada”, afirmou.

Sem entrar em polêmicas, o artista baiano afirmou que “sentirá saudades dos palcos” e que a decisão de voltar aos shows da despedida na carreira foi dele próprio.

“Genial, simples, filosófico e pop”, disse o diretor artístico de Gil, Rafael Dragaud.

