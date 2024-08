Redação GPS Rede de hotéis Four Seasons inaugura 4ª unidade no Japão

A rede de hotéis de luxo Four Seasons acaba de abrir sua quarta unidade no Japão, o Four Seasons Hotel Osaka . Localizado no distrito de Dojima, a nova unidade oferece uma experiência singular ao ocupar os andares mais altos do recém-construído edifício One Dojima, que tem 195 metros de altura.

O Four Seasons Hotel Osaka traz 154 acomodações, incluindo 21 ryokan, as tradicionais hospedagens japonesas reinterpretadas com um toque contemporâneo. Os quartos e suítes variam a partir de 43 m², mas o destaque fica para a suíte presidencial no 34º andar, que oferece 262 m², e que pode ser expandida para 307 m² ao ser conectada a um quarto adjacente.

Outro destaque da nova unidade são as opções gastronômicas. O restaurante exclusivo Jiang Nan Chun destaca-se com sua culinária cantonesa, enquanto o Bar Bota oferece coquetéis com ingredientes botânicos locais. O Jardin, com seu ambiente que remete a um jardim, serve café da manhã semi-bufê, chá da tarde e pratos clássicos franceses à noite. No nível da rua, a padaria artesanal Farine e o CHA, especializado em chás japoneses, complementam a experiência culinária do hotel.

Os hóspedes podem desfrutar de tours privativos pelo distrito de Dojima, excursões culturais e de compras em Minami, além de piqueniques nos jardins do Castelo de Osaka, que fica a apenas 10 minutos de carro do hotel.

A rede Four Seasons possui suas outras unidades japonesas localizadas em Tóquio e Quioto, todas conectadas pelo sistema de trem-bala Shinkansen. Esta nova adição promete elevar ainda mais o padrão de luxo e hospitalidade na região oeste do país.

