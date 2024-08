Fernanda Moura No icônico Santuário São João Bosco, Geovanna Gravia e Rodolffo Araújo selam união

Enquanto uma jornalista fotografava um ipê na 102 Sul, um empresário a viu e, no mesmo momento, soube que com ela se casaria um dia. Dito e feito. Tempos depois, em 2019, durante um show do Lollapalooza , os dois começaram a namorar. Assim iniciou-se a história de Geovanna Gravia e Rodolffo Araújo , que acaba de ganhar um novo capítulo.

No icônico Santuário São João Bosco, erguido com ajuda do saudoso Carlos Gravia , avó materno de Geovanna que nos deixou no fim de julho, a brasiliense e o empresário trocaram votos de amor eterno.

Após entrar acompanhado de sua mãe, Maria Teresa Naves Adriano Araujo, o noivo esperou ansiosamente pela chegada da amada ao altar. Ao som da marcha nupcial, Geovanna surgiu ao lado do pai, Eurijan da Silva Pimenta. Ao ser entregue a Rodolffo, a mãe da noiva, Rosângela de Jesus Gravia, lhe deu um forte e emocionado abraço.

Capitaneada pelo padre Francisco Sousa, a cerimônia foi encantadora. Rafaela Gravia, irmã da jornalista, foi a encarregada da primeira leitura. A entrada das alianças foi acompanhada por uma homenagem ao pioneiro Carlos Gravia. Para o momento, o irmão de Geovanna, Vitor Gravia, conduziu um porta-retrato com a foto do avô.

Em seguida, o momento dos votos. Rodolffo contou a todos sobre o primeiro momento em que viu a amada. “Ao invés de pedir para você nunca mudar, eu vou pedir para você continuar mudando todos os dias e me levando a essa caminhada junto com você” , declarou em um trecho.

Enfim, casados. Após selarem a união, todos seguiram para a residência da família Gravia, no Lago Sul. À luz de velas, o casal dançou a tradicional valsa, abrindo, assim, a pista de dança.

Surf Sessions e os DJs Dumorera e Rafa Rios, um dos padrinhos do casal, foram os artistas encarregados da música da festa, que contou com o cerimonial de Laís Bergmann.

Assinada por Fabi Gattai, a decoração foi trabalhada em flores brancas e folhagens naturais. Na mesa, a imagem de um símbolo da história de Geovanna e Rodolffo: um ipê amarelo.

O jantar, harmonizado com vinhos e espumantes, foi criação da Sweet Cake. Já o bolo e os doces ficaram por conta de Amor de Chantilly, Karamella, Mandiê e Cake Forever, respectivamente. Para completar as delícias, bem-casados da Açucarados por Amanda Bento.

Confira os cliques de Celso Junior:

