Rafael Badra McDiaFeliz, três décadas de impacto positivo na sociedade

O # McDiaFeliz , que vai acontecer no dia 24 de agosto, irá para sua 36ª edição neste ano, celebrando mais de três décadas de impacto positivo na sociedade!

A renda gerada com as vendas dos sanduíches # BigMac é revertida para causas infantojuvenis por meio de projetos destinados à saúde e à educação beneficiados pelo # InstitutoRonaldMcDonald , que atua para promover o aumento das chances de cura do câncer no Brasil, e pelo Instituto Ayrton Senna , que colabora para ampliar oportunidades para jovens por meio da educação de qualidade.

E excepcionalmente neste ano, uma parte da renda obtida com a venda de cada Big Mac será destinada também para contribuir com a reconstrução dos sonhos das famílias do # RioGrandeDoSul , impactadas pelas recentes enchentes no Estado. O valor se somará a um Fundo Aberto criado pela Arcos Dorados e administrado pelo Instituto Ronald McDonald exclusivamente para gerir ações voltadas ao Rio Grande do Sul.

A venda antecipada já começou! O tíquete individual, que poderá ser trocado por um Big Mac nos restaurantes participantes de todo o # Brasil no dia da campanha, é R$ 19,00. Os vouchers digitais e físicos estarão disponíveis até 18 e 21 de agosto, respectivamente, e podem ser adquiridos neste site https://lnkd.in/eJmb_Fek

Junte-se a esta edição do McDia Feliz!

