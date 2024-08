Pedro Reis Mariana Rios é a atração surpresa do 1º Interfashion Brasília

O Interfashion Brasília anunciou em suas redes sociais uma participação surpresa no evento. O GPS | Brasília obteve com exclusividade que Mariana Rios será a atração e fará uma palestra com o tema “Basta Sentir”, um método próprio que reúne quatro compreensões fundamentais para o crescimento pessoal e realização de objetivos em qualquer campo da vida.

Além de ser uma artista versátil, Mariana também é uma empresária de sucesso, gerenciando seus negócios com habilidade. Mariana enfatiza a importância do autoconhecimento e da gestão emocional, valores que a ajudaram em sua trajetória.

Hoje, ela é uma influência positiva também nas redes, inspirando seguidores com seus textos e mostrando como transformar perdas em oportunidades de crescimento.A palestra da atriz acontece nesta quinta-feira (8), às 21h. A entrada é gratuita e a retirada de ingressos pode ser feita pelo site do evento .

Outro ponto alto do evento é o talk show do estilista e empresário Alexandre Herchcovitch, mediado pela editora-chefe do portal GPS | Brasília, Paula Santana, que acontece na sexta (9), às 17h. Ele trará sua experiência como designer de moda e empresário, numa conversa sobre o futuro da moda brasileira no cenário nacional e global, entre outros temas.

Paulista, Alexandre Herchcovitch é um dos mais reconhecidos estilistas brasileiros, tanto nacional quanto internacionalmente. Formado em design de moda na prestigiada Universidade Santa Marcelina, ele já demonstrava ser um designer genial antes mesmo de sua formatura, trabalhando em sua casa com moldes complexos e cortes para criar a marca que carrega seu próprio nome.

Ele foi o designer responsável por trazer a moda brasileira de volta aos holofotes em meados dos anos 90, com desfiles subversivos que desconstruíram figuras de gênero e estereótipos do Brasil, misturando streetwear, clubber e alta costura, trabalhando avidamente para criar uma identidade própria. Os principais focos de mercado de sua marca eram ready-to-wear feminino e masculino, bem como denim.

Completam o time de craques no assunto, com palestras também gratuitas, André Carvalhal, Jorge Grimberg e Olivia Merquior.

O presidente do Sindivarejista, Sebastião Abritta, ressalta que “Brasília merece um evento deste porte que contribua com a profissionalização e evolução do comércio varejista, seja pelas palestras oferecidas, espaços para exposições totalmente gratuitos e também pelas conexões e networking que ocorrerão no evento.”

Programação resumida

Inovação e IA na Moda

Data: 9 de agosto

Horário: 16h

Palestrante: Olivia Merquior

Temas: Futuro, inovação e tecnologia na moda; importância da Inteligência Artificial para empreendedores e designers.

Sustentabilidade na Moda

Data: 10 de agosto

Horário: 16h

Palestrante: André Carvalhal

Temas: Sustentabilidade na moda; produção e consumo com menor impacto ambiental e social; discussão sobre o livro “Moda com Propósito”.

Futuros Possíveis: Macrotendências de Comportamento 2026

Data: 10 de agosto

Horário: 19h

Palestrante: Jorge Grimberg

Temas: Macrotendências de comportamento; consumo sustentável; pesquisa de tendências e comportamentos dos consumidores.

Confira a programação completa com palestras, workshops, desfiles, experiências imersivas e talk shows no site do evento .

Serviço:

Interfashion Brasília

Quando: de 08 a 10 de agosto no Parque Estações

Onde: Parque da Cidade Sarah Kubitschek, estacionamento 10

Entrada: franca mediante retirada de ingressos no site do evento

