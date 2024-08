Agência Brasil Luiz Maurício da Silva avança à final do lançamento de dardo em Paris

O brasileiro Luiz Maurício da Silva está classificado para a final do lançamento de dardo nos Jogos Olímpicos de Paris. O atleta mineiro alcançou a marca de 85,91 metros, superando os 84m necessários para a classificação automática para a decisão da prova. Esta é a primeira Olimpíada da carreira do brasileiro. A final do lançamento de dardo será na quinta-feira (8), a partir das 15h25 (horário de Brasília).

A distância de 85,91m no lançamento foi alcançada na terceira tentativa de Luiz Maurício e foi a melhor já obtida na carreira. Também quebrou o recorde sul-americano da prova, que pertencia a ele mesmo. Com a marca, o atleta de Juiz de Fora se classificou com o sexto melhor tempo entre os oito que avançaram à final do lançamento de dardo. Na classificatória desta terça-feira, Luiz lançou outras duas vezes: alcançou 81m62 na primeira tentativa e 83m21 na segunda.

Na outra classificatória do lançamento de dardo, Pedro Henrique Rodrigues não conseguiu avançar à final. Ele teve como melhor marca a distância de 79m46, insuficiente para a qualificação.

Mais resultados no atletismo

Na repescagem dos 110 metros com barreiras, Rafael Pereira venceu a bateria com o tempo de 13seg54, numa decisão muito disputada e só definida nos milésimos Ele está classificado para a semifinal, que será disputado nesta quarta-feira (7).

Na qualificatória do salto em distância feminino o Brasil não avanço às final. Eliane Martins saltou 6,36m, e terminou apenas na 12ª posição do grupo A. Na chave B, Lissandra Campos alcançou a marca de 6m02, terminando na 15ª posição.

Nos 400m para mulheres, Tiffani Marinho terminou na sexta posição na série 4 da repescagem. Com o tempo de 52seg32, ele não avançou à semifinal da prova.

