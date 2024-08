Redação GPS Google Maps traz Paris em 3D com viagem no tempo

O Google Maps apresentou uma funcionalidade que promete transformar a maneira como Paris é vista. Com a nova experiência imersiva em realidade aumentada, os usuários podem viajar no tempo e descobrir a história dos principais pontos turísticos da capital francesa.

Uma das características mais marcantes dessa novidade é a possibilidade de visualizar a Torre Eiffel como ela era nos anos 1900, permitindo que os usuários revivam a era em que o monumento foi construído para a Feira Mundial. Além da Torre Eiffel, a nova funcionalidade também oferece vistas detalhadas da Catedral de Notre-Dame e do Palácio das Tulherias, antes de sua demolição séculos atrás.

Para acessar essas novidades os usuários podem utilizar o Google Lens, um aplicativo de reconhecimento de imagem que funciona através da câmera do dispositivo, ou o Street View, que oferece vistas panorâmicas das áreas selecionadas. Esta nova ferramenta é ativada ao buscar um local na barra de pesquisa do Google Maps, selecionando a opção “Experiência Imersiva” e autorizando as informações fornecidas pelo Google Arts and Culture.

O Google Maps também lançou mapas 3D de Paris para dispositivos com sistema operacional iOS. Esses mapas oferecem informações detalhadas sobre os locais dos Jogos Olímpicos e os principais pontos turísticos da cidade. Os guias importantes integrados ao aplicativo Mapas do iOS fornecem indicações de restaurantes, hotéis e opções de compras.

